Comienzan las obras de la Ciudad del Cine de Toledo en Polvorines para cumplir los plazos de los fondos europeos

Las obras de la esperada Ciudad del Cine, que se ubicará en el histórico Parque de Polvorines de Toledo, han comenzado de forma inmediata tras la concesión de la licencia municipal la semana pasada.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado este lunes el inicio de los trabajos, remarcando la importancia del proyecto para consolidar la región como un destino turístico de interior de referencia.

"Han empezado de manera inmediata en cuanto recibimos la licencia municipal la pasada semana, para que este proyecto sea pronto una realidad", ha afirmado Franco, durante la presentación de la iniciativa turística ‘Experiencia Andalusí’ en Toledo, en el marco de la gestión de los fondos europeos Next Generation.

La consejera de Economía, Patricia Franco, durante la Presentación de la iniciativa turística ‘Experiencia Andalusí’ en Toledo.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo otorgó la semana pasada el permiso de obra a Tragsa para la rehabilitación del Parque de Polvorines.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, detalló que la actuación contempla la rehabilitación paisajística y la recuperación de edificaciones que han permanecido abandonadas durante décadas y que actualmente representan un riesgo para los viandantes.

La empresa pública Tragsa, encargada de la ejecución por encomienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lanzó hace unas semanas licitaciones por un valor de 1,3 millones de euros para obras y suministros, lo que marca el inicio de la transformación del recinto en un nuevo epicentro de producción audiovisual.

Fuentes del Gobierno regional, consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, confirmaron entonces que se ha recurrido a Tragsa para "garantizar el cumplimiento de los tiempos que marcan los fondos Next Generation". Las obras deben estar concluidas antes de junio de 2026.