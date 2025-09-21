Esther Esteban: "Algo se rompió en el instante que recibimos el diagnóstico de Alzheimer de mi madre"

La periodista y presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha conmovido profundamente durante la lectura del manifiesto en el Día Mundial del Alzheimer en la plaza del Ayuntamiento de Toledo.

Ante la presencia de miembros de la junta directiva de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Toledo (AFA Toledo), el vicepresidente de la Diputación provincial, Daniel Arias; las concejalas de Bienestar Social, Cultura y Obras, Marisol Illescas, Ana Pérez y Loreto Molina, respectivamente; y los ediles del PSOE, Teo García y Laura Villacañas, así como numerosas familias y afectados, Esteban ha compartido el relato personal de su madre y su familia.

El acto, organizado por AFA Toledo, se ha celebrado bajo el lema 'Igualando derechos' para visibilizar la realidad de esta enfermedad que afecta a millones de personas.

Esteban ha recordado el momento de inflexión, hace más de 15 años, cuando su madre la llamó mientras ella estaba en directo en un programa de televisión. "Te estoy viendo en la televisión, te estoy hablando y no me respondes", le dijo. Poco tiempo después, el diagnóstico confirmó sus sospechas: "Principio de Alzheimer". Para la periodista, "algo se rompió" en ese instante.

A pesar de los estragos de la enfermedad, el amor entre ellas prevalece. A sus 96 años, su madre "no se acuerda de casi nada", pero la sigue reconociendo y, al verla, le dice: "no te preocupes por mí, todo está bien".

Alarmante progresión

El manifiesto, leído por Esteban, ha enfatizado en la alarmante progresión del Alzheimer, con un caso diagnosticado cada tres segundos a nivel mundial. Con más de 50 millones de personas afectadas en la actualidad y proyecciones que triplican esta cifra para 2050, el texto enfatiza que "esto no solo son datos, cifras, es la realidad". En España, la enfermedad afecta a 1,2 millones de pacientes, un número que se eleva a cinco millones si se incluye a los cuidadores y al entorno familiar.

El Ayuntamiento de Toledo, iluminado de verde por el Día Mundial del Alzheimer. Javier Longobardo

El manifiesto busca redefinir el concepto de "persona con Alzheimer" para incluir a los cuidadores como "coprotagonistas" de un proceso que exige un esfuerzo titánico y que a menudo conduce al "aislamiento social".

Reivindicaciones

Las reivindicaciones de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), recogidas por AFA Toledo, demandan un diagnóstico temprano y certero, acceso a tratamientos actualizados y, sobre todo, el reconocimiento de la singularidad de la demencia. La lucha por la igualdad de derechos, en dignidad y en oportunidades, es el eje central del mensaje.

Esteban ha concluido su intervención con un potente mensaje de esperanza y dignidad: "El Alzheimer puede borrar los recuerdos, pero no borra a la persona". Un recordatorio de que, a pesar de la enfermedad, la dignidad y los derechos de los afectados deben ser garantizados. "Contamos con todos para seguir haciendo realidad el lema de nuestra asociación: Nunca olvidemos a quienes ya no pueden recordar", ha finalizado.

Antes de la lectura del manifiesto, AFA ha organizado una marcha reivindicativa desde la plaza de Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento acompañada por la música de la batucada Batukaika. Para conmemorar esta señalada fecha, a partir de las 20:30, los principales monumentos de la ciudad se han iluminado de verde.