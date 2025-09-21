La Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz exige su ampliación en Santa Fe tras la salida de Roberto Polo

La Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz, bajo el nombre de Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, ha exigido que el espacio del convento de Santa Fe, que hasta ahora albergaba la colección de Roberto Polo, se destine a la ampliación de las instalaciones del propio Museo de Santa Cruz.

La petición surge tras la reciente rescisión del convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el coleccionista belga, poniendo fin a la presencia de sus obras en Toledo y Cuenca.

En un comunicado de prensa, la asociación ha recordado su "preocupación" desde que en 2018 se anunció la cesión del espacio a Polo, argumentando que el edificio de Santa Fe era el lugar idóneo para la expansión del museo.

Claustro del edificio de Santa Fe.

Recortes a otros espacios culturales

La entidad ha sostenido que en ningún momento hubo una crítica hacia el valor de las obras aportadas por Polo, al entender que una colección así podía completar la oferta cultural para la ciudad, "pero no en Santa Fe".

El colectivo ha criticado la justificación de que la llegada de la colección "venía a sumar" y lamenta que las promesas de que el museo no perdería su salón de actos se incumplieran. Además, han señalado que la inauguración del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo-Colección Roberto Polo se realizó "sin escatimar recursos" que, en su opinión, se recortaron de otros espacios culturales de la región.

"Fracaso" de Polo, "éxito" del Santa Cruz

La asociación ha tildado de "terca" la realidad, recordando que las cifras de visitantes de la Colección Roberto Polo han sido "escasas" y no han cumplido con las "pomposas" expectativas de convertir el espacio en una extensión de la Milla de Oro madrileña ((Prado, Thyssen, Reina Sofía, Caixa Forum).

En contraste, el comunicado subraya que el Museo de Santa Cruz, "languideciendo y sobreviviendo a duras penas", ha visto cómo sus cifras de visitantes aumentan año tras año, consolidándose como el museo de gestión regional más visitado de Castilla-La Mancha.

Vista aérea del Museo de Santa Cruz, en Toledo.

Un espacio "necesario y único"

Ante la salida de la colección de Roberto Polo, el colectivo ha puesto en valor que el edificio de Santa Fe fue adquirido en su día por el Ministerio de Cultura para la ampliación de la colección arqueológica del museo, y que a principios del siglo XXI se acometió una reforma con ese mismo objetivo.

Para el colectivo, existe un "clamor popular" por la ampliación del Museo de Santa Cruz, una necesidad que permitiría exponer sus "ricos fondos" y mostrar el patrimonio de la ciudad. La asociación ha lamentado la falta de apoyo de las instituciones locales y provinciales, que a su juicio, "miraron para otro lado" o apoyaron un "experimento que ha resultado un fracaso".

Finalmente, el comunicado concluye que la ciudad dispone de numerosos edificios sin uso o abandonados que podrían albergar iniciativas de arte contemporáneo, "sin cercenar al Museo de Santa Cruz este espacio tan necesario y único".