A la venta una exclusiva finca con chalet en un bonito paraje de Toledo: tiene dos casas de invitados y piscina

Las segundas viviendas en la naturaleza son el mejor escape para muchos. Uno de estos 'oasis' en forma de finca ha sido puesto a la venta muy cerca de Talavera de la Reina (Toledo).

Se trata de un chalet con 474 metros cuadrados (m2) construidos sobre una parcela de 20 hectáreas que se erige como el mejor lugar para dar largos paseos privados y disfrutar de la flora y la fauna de esta zona de Castilla-La Mancha.

Según consta en el anuncio colgado en AgroAnuncios, la edificación principal se distribuye en dos plantas. La planta baja (420 m2) acoge cuatro dormitorios dobles en suite, cuarto de servicio con cuarto de baño, un amplio salón con tres ambientes, comedor, cocina y office.

Imagen del interior de la finca.

Mientras que la planta de arriba (54 m2) dispone de dos dormitorios, un cuarto de baño y una pequeña zona social.

Además, goza de dos casas independientes que pueden hacer la labor de casas de invitados. La primera tiene 135 m2 con salón, dos habitaciones dobles y dos cuartos de baño (uno de ellos dentro de una de las habitaciones).

En cuanto a la segunda casa, de 40 m2 es tipo estudio con dormitorio, cuarto de baño y cocina.



Esta finca se completa con un amplio trastero, zona de aparcamiento techado, dos porches, piscina, jardín de encinas y jaras, y gallinero.

El precio de salida de esta posesión es de 800.000 euros, es decir, a una media de 4 euros/m2.