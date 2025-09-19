La 'playa' del Tajo en Toledo estrena pista de voleibol: el alcalde y el concejal de Deportes visitan las instalaciones

Carlos Velázquez y Rubén Lozano junto a los deportistas en la nueva red de volei.

Nuevo aliciente en la 'playa' del Tajo. En esta ocasión deportivo. El Ayuntamiento de Toledo ha instalado la prometida pista de voleibol en la ribera del río, junto a la 'playa', para ofrecer a los ciudadanos un espacio único donde combinar deporte y naturaleza.

La nueva área de juego convierte la 'playa' fluvial en una especie de centro de actividad física al aire libre, aprovechando la arena que se acumuló de forma natural en la zona tras las lluvias y las crecidas de la pasada primavera.

El alcalde y el concejal de Deportes, Rubén Lozano, han visitado este viernes la instalación para supervisar su puesta en marcha y subrayar el compromiso del consistorio con el fomento del deporte y el ocio saludable en la ciudad.

La pista, a las orillas del Tajo.

El Ayuntamiento busca fomentar el deporte al aire libre en este 'nuevo espacio'.

La iniciativa, indican fuentes municipales, busca dinamizar la ribera del río y ofrecer a los jóvenes una alternativa atractiva para disfrutar del verano toledano practicando ejercicio en un entorno privilegiado.

Además de la pista, se instaló hace meses una fuente-ducha para que los usuarios pudiesen refrescarse, aunque a finales del pasado mes se encontraba averiada por filtraciones de agua, pero se pondrá en funcionamiento en unos días, indica el Ayuntamiento, en cuanto "se recepcione la obra".

La nueva pista de voleibol estará disponible para todos los toledanos que quieran disfrutar de un partido en la orilla del Tajo. Esta mañana se han estrenado los primeros interesados, que lo han hecho acompañados, incluso, de un banderín promocional como Ciudad Europea del Deporte en 2025.