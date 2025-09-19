Fedeto demanda a la CHT por la DANA de 2023 en Toledo: exige limpiar el arroyo Ramabujas para evitar otra catástrofe

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por omitir su petición de mejorar y limpiar el arroyo Ramabujas, cuyo desbordamiento causó graves daños en Toledo en la DANA de septiembre de 2023.



El recurso se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la ausencia de respuesta del organismo de cuenca a la petición de la organización empresarial de que se acometan obras de mejora y limpieza en el cauce del arroyo Ramabujas, cuyo desbordamiento causó graves daños en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia hace justo dos años, ha informado este viernes Fedeto en una nota de prensa.



La organización empresarial ha apuntado que la solicitud que ha hecho a la CHT está avalada por un informe técnico elaborado por un equipo de ingeniería de caminos, que detalla de manera rigurosa las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad del cauce y reducir el riesgo de desbordamientos.

Manuel Madruga en una imagen de archivo. Óscar Huertas

"Víctimas mortales"

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha mantenido que la suciedad del cauce pudo haber agravado las "nefastas consecuencias" de la DANA de septiembre de 2023 y ha advertido: "Si aquel episodio se hubiera producido por la mañana en lugar de por la noche, el número de víctimas mortales habría sido muy elevado", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de actuar urgentemente en el arroyo de forma preventiva.



Asimismo, Madruga ha lamentado que muchos ayuntamientos no pueden intervenir en los cauces por miedo a ser sancionados por la Confederación del Tajo, lo que según el secretario general de Fedeto: "Genera una situación de bloqueo institucional que repercute negativamente en la seguridad de los vecinos y en la actividad empresarial".



En este sentido, ha señalado que el objetivo de esta acción judicial "es obligar a la CHT a actuar de forma decidida para prevenir nuevos episodios dramáticos y garantizar la protección tanto de las personas como de las infraestructuras empresariales de la ciudad.”



Fedeto ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de empresarios, trabajadores y ciudadanos de Toledo "reclamando soluciones urgentes frente a riesgos hídricos que afectan directamente a la seguridad y al desarrollo económico de la provincia".