Caos "total" en los trenes de la línea Toledo-Madrid: pasajeros aglomerados y policías en la estación

La Asociación Usuarios Tren Toledo denuncia retrasos de hasta dos horas, convoyes saturados y falta de precisión.

La línea de tren que conecta Toledo con Madrid ha vuelto a registrar este viernes incidencias que han desatado la indignación de los viajeros.

La Asociación Usuarios Tren Toledo a través de la red social X ha denunciado retrasos, aglomeraciones y una gestión "pésima" por parte de Renfe que, según afirman, coloca a los usuarios en "situaciones de tensión".

Durante la jornada, los trenes de las 6:25, 7:25 y 7:55 con destino Madrid llegaron a la capital con retrasos significativos: a las 7:20, 9:11 y 9:05, respectivamente.

"Semana absolutamente desmoralizadora para los que aún teníamos esperanza en ver cambios en el servicio", han señalado la asociación en un comunicado en redes sociales.

Colapso

A esta situación se ha sumado un episodio de hacinamiento según ha relatado el periodista Álvaro Mateos López en su cuenta de X. En uno de los trenes ha circulado el doble de pasajeros de su capacidad debido a que el convoy anterior no salió y sus usuarios se vieron obligados a subirse al siguiente."La interventora decía que no podía salir porque no cabían los viajeros, y así un día tras otro. #caos", ha escrito.

La tensión ha obligado incluso a la intervención de la Policía Nacional, que ha acudido a la estación ante el colapso generado por la acumulación de pasajeros y el malestar generalizado.

Las críticas de los usuarios se centran en la falta de previsión y de alternativas por parte de Renfe. La Asociación ha subrayado que "los viajeros no tienen la culpa" y ha lamentado que, en estas condiciones, "se juega con el pan de la gente" que depende diariamente de este servicio para trabajar o estudiar en Madrid.