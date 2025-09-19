Caos "total" en los trenes de la línea Toledo-Madrid: pasajeros aglomerados y policías en la estación

La línea de tren que conecta Toledo con Madrid ha vuelto a registrar este viernes incidencias que han desatado la indignación de los viajeros.

La Asociación Usuarios Tren Toledo a través de la red social X ha denunciado retrasos, aglomeraciones y una gestión "pésima" por parte de Renfe que, según afirman, coloca a los usuarios en "situaciones de tensión".

Durante la jornada, los trenes de las 6:25, 7:25 y 7:55 con destino Madrid llegaron a la capital con retrasos significativos: a las 7:20, 9:11 y 9:05, respectivamente.

Y recordemos, los usuarios no tienen culpa, los usuarios se ven en situaciones de tensión por culpa de la pésima gestión de Renfe. Semana absolutamente desmoralizadora para los que aún teníamos esperanza en ver cambios en el servicio M-To/To-M. — Asociación Usuarios Tren Toledo (@avant_toledo) September 19, 2025

"Semana absolutamente desmoralizadora para los que aún teníamos esperanza en ver cambios en el servicio", han señalado la asociación en un comunicado en redes sociales.

Colapso

A esta situación se ha sumado un episodio de hacinamiento según ha relatado el periodista Álvaro Mateos López en su cuenta de X. En uno de los trenes ha circulado el doble de pasajeros de su capacidad debido a que el convoy anterior no salió y sus usuarios se vieron obligados a subirse al siguiente."La interventora decía que no podía salir porque no cabían los viajeros, y así un día tras otro. #caos", ha escrito.

La última de @Renfe, nos sorprende con un tren de Toledo a Madrid en el que hay el doble de pasajeros de los que caben. La interventora dice que no sale, porque los viajeros del tren anterior, que no ha salido, se han subido al otro. Y así, un día tras otro!! #caos pic.twitter.com/g3U1wjpUws — Alvaro Mateos López (@alvaromateos) September 19, 2025

La tensión ha obligado incluso a la intervención de la Policía Nacional, que ha acudido a la estación ante el colapso generado por la acumulación de pasajeros y el malestar generalizado.

Las críticas de los usuarios se centran en la falta de previsión y de alternativas por parte de Renfe. La Asociación ha subrayado que "los viajeros no tienen la culpa" y ha lamentado que, en estas condiciones, "se juega con el pan de la gente" que depende diariamente de este servicio para trabajar o estudiar en Madrid.