La XX Feria del Libro de Toledo se amplía al Corral de Don Diego para firmas, DJs y mercado de vinilos

Imagen de archivo de la plaza del Corral de Don Diego, que albergará un mercado de vinilos y otras actividades. Javier Longobardo

Toledo celebrará, del 8 al 12 de octubre, la XX edición de la Feria del Libro con el nuevo escenario del Corral de Don Diego y con la participación de más de 50 autores.

Serán cinco días de encuentro con actividades, para todas las edades y para todo tipo de lectores, que reunirán a más editoriales y autores que el año pasado. En total más de 50 editoriales en 21 casetas instaladas en la plaza de Zocodover y la participación de más de 50 escritores.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha presentado la cita este jueves, junto a la secretaria de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero, y al coordinador de la Asociación de Librerías de Fedeto, Ernesto García.

Firmas de libros, mercado de vinilos

Entre las novedades, destaca la ampliación de la feria al Corral de Don Diego donde se realizarán las firmas de libros, y habrá DJ desde las 11:30 horas, un mercado de vinilos y un espacio de networking literario para que las editoriales puedan conocer los proyectos de los autores invitados, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Es el evento literario más importante que celebramos en la ciudad, porque promueve la cultura y es una plataforma para los autores y para impulsar nuestra candidatura a la Capital Europea de la Cultura", ha señalado Ana Pérez.

Elvira Rivero ha agradecido el apoyo institucional por esta ampliación "porque Zocodover se estaba quedando pequeño" y el aumento de la dotación económica del Ayuntamiento de Toledo para que esta feria siga celebrándose.

Toda la programación

Ha detallado algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco de la feria, como talleres, cuentacuentos, la proyección del documental de Almudena Grandes el 9 de octubre, un concierto en la plaza de Zocodover, la tertulia-café con Baltasar Magro o el espectáculo de cierre con el Instituto Confucio. Además, contará con la presencia de las hermanas Greenwood, Artur la Perla, con 'Construye tu Superpatata', de Loudes Soliss, de Sandra Ferrero o Roberto Vaquero.

El sábado 11 de octubre se celebrará la fiesta del XX aniversario de la Feria del Libro, en la que habrá un reconocimiento especial para la editorial Ledoria, y su director Jesús Muñoz y al primer aniversario de la revista Contracubierta. "Una editorial toledana, que lleva 30 años divulgando nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros autores", ha concluido la concejala de Cultura.