La Junta limitará a una licencia de VTC por cada 30 de taxis y tramitará diez sanciones a Bolt la próxima semana

El consejero de Fomento se ha reunido esta mañana con el sector del taxi y la patronal.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional dará un impulso al sector del taxi en Castilla-La Mancha con un paquete de medidas que combinan apoyo económico, nuevas posibilidades de servicio y una regulación más estricta frente a la competencia "desleal" de plataformas como Bolt y las VTC en trayectos urbanos.

Lo ha hecho tras una extensa reunión con los representantes del sector de todas las provincias de Castilla-La Mancha, así como representantes de la Patronal toledana.

Sobre la nueva regulación, Hernando ha indicado que contemplará la obligación de precontratar todos los servicios, la prohibición de deambular por la ciudad sin servicio, debiendo regresar a su base o cochera, la prohibición de geolocalización previa y el ratio máximo de una licencia de VTC por cada 30 taxis, entre otras medidas.

El consejero ha sido tajante sobre la actuación de Bolt en Toledo tras su desembarco a finales de agosto: “Es falso que haya un vacío legal. Hay una empresa que está incumpliendo la ley”, ha enfatizado Hernando.

La Junta ha recibido diez denuncias de la Policía Local por estas prácticas, es decir, realizar carreras dentro del municipio, y advierte de que, a partir de la próxima semana, se comenzarán a imponer sanciones de hasta 4.000 euros a las empresas que infrinjan la normativa.

El consejero ha desmentido la cifra ofrecida por el Ayuntamiento respecto al volumen de expedientes sancionadores abiertos y ha deslizado la posibilidad de que esas infracciones tengan que ver con competencias municipales, reguladas en la ordenanza de tráfico o movilidad, por ejemplo, por la espera de vehículos VTC en las estaciones de AVE o de autobuses o por parar en zonas donde se multaría a cualquier ciudadano.

Imagen del encuentro de esta mañana.

Novedades taxi

Por otro lado, el titular de Fomento ha señalado que el borrador del nuevo reglamento del taxi -que se tramitará con “la mayor urgencia y transparencia posible”- incorporará dos cambios clave que podrían entrar en vigor a finales de 2025.

Por un lado, la precontratación intermunicipal, es decir, que todos los taxistas de la región puedan realizar trayectos previamente contratados con clientes habituales más allá de su municipio de origen.

Con esto, ha apuntado el consejero, se dará cobertura legal a una demanda ya existente, especialmente en zonas rurales y para pacientes que necesitan desplazarse a centros sanitarios.

Además, en octubre volverá a lanzarse la convocatoria de ayudas -dotada con 100.000 euros- para adaptar taxis a personas con movilidad reducida. “Queremos un taxi al alcance de todos y de todas”, subrayó Hernando, recordando que el 50 % del transporte escolar en la región lo realiza este sector.

Hernando ha alertado de que con la "competencia desleal" de las VTC “podríamos expulsar al paro a taxistas y convertir la movilidad en un lujo para dos clases de ciudadanía”.

Vocación de servicio público

El consejero ha destacado la “vocación de servicio público” del taxi y su papel en la cohesión territorial. “El taxi es un pilar fundamental para evitar que Castilla-La Mancha tenga dos velocidades, la urbana y la rural o la que puede permitirse contratar un servicio por el precio o no”, ha apuntado.

Por su parte, José Luis Morón, secretario técnico de la Federación de Taxistas de Castilla-La Mancha, ha destacado la labor del taxi al lado del ciudadano y ha reiterado su disposición a negociar la nueva normativa para ser más competitivos frente a las VTC y mantener precios regulados y previsibles. “El problema está en la calle y puede llegar a otras ciudades de la región, por lo que la cohesión es total", ha indicado.