La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará su 'III Gala Activos Contra el Cáncer 2025' en Toledo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Toledo celebrará el próximo 25 de septiembre su “III Gala Activos Contra el Cáncer 2025” en el Museo del Ejército, en la ciudad de Toledo.

Un total de doce entidades y organismos públicos y privados serán reconocidos por su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer en la tarea y esfuerzo de hacer frente a la enfermedad, generando conciencia sobre la importancia de la investigación, la prevención y el apoyo a las personas afectadas por cáncer.

Se trata del Museo del Ejército, Colegio de Médicos de Toledo, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, Arzobispado de Toledo, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Toledo (ASAJA), Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Toledo, Servicio de Hospital de Día del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, Supermercados La Despensa, Santos Rivera S.L. -Juguettos Toledo- Grupo de Entidades Sociales CECAP y Hermandad Donantes de Sangre de Toledo.

También recibirá un galardón la cantautora toledana, María Toledo por su apoyo y visibilidad a la investigación en cáncer.

El gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo, Raúl Cabello, ha destacado el “compromiso y esfuerzo que entidades galardonadas y patrocinadoras presentes en esta cita tienen, en esa contribución de hacer frente al principal problema sociosanitario del mundo como es la enfermedad del Cáncer”.

“Este evento se encuadra en el 'Mes de la Investigación en Cáncer', centrado en la participación del paciente en los procesos de la investigación en la enfermedad. Fruto de ello, se ha puesto en marcha un programa pionero en España impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer llamado Patient Advocacy”. ha añadido Cabello.

En la provincia de Toledo, se desarrollarán varias acciones vinculadas a la investigación el 24 y 26 de septiembre, como el coloquio “Investigando Contigo” para personal docente y/o universitario, y el taller “Ciencia en la Calle”, ambos tendrán lugar en la ciudad de Toledo. El calendario de investigación en Talavera de la Reina se compone de un “Living Science: Entrevista a un científico/a desde tu aula”, que se celebrará con alumnado de primaria del CEIP Hernán Cortés, CEIP Fray Hernando de Talavera y CEIP San Juan de Dios el 24 de septiembre y “Ciencia en el Museo: Luminiscencia”, que consistirá en un taller con alumnos y alumnas de primaria en el Museo Ruiz de Luna el 26 de septiembre por la tarde.

Esta gala cuenta con el patrocinio de doce empresas que muestran su apoyo y colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, en beneficio de una causa social como es la enfermedad del cáncer en la provincia de Toledo y en el conjunto de Castilla - La Mancha. Estas entidades son: Centro Médico Enova, Luisetti, Nutrave, Construcciones Lozoya, Élite Vending, Anframa, Farmacia Abadía, GenesisCare, Farruco, Recuperaciones Pérez, Grupo Auto - Motor Toledo y Castellano Manchega de Limpiezas.

Incidencia de la enfermedad

La AECC recuerda que el cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo, y se estima que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida.

Actualmente la tasa de supervivencia en cáncer en hombres es del 55,3% y en mujeres del

61,7%, pero el objetivo de la Asociación es alcanzar el 70% en el año 2030. "Para lograrlo, es necesario impulsar la investigación oncológica para que avance al ritmo del desafío que esta enfermedad supone para nuestro país, sobre todo en aquellos tumores poco frecuentes, que tienen la supervivencia baja o estancada", añaden.

En la provincia de Toledo se contabilizaron 4.184 nuevos casos, y según estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer en 2030, está prevista que se diagnostiquen hasta 4.720 nuevos casos de cáncer.

En este contexto, la AECC trabaja de forma integral para liderar el esfuerzo de la sociedad para disminuir el impacto causado por el cáncer, mejorar la vida de las personas con la enfermedad y fomentar la equidad ante ella. Además de generar impacto, a través del fomento de la investigación y la prevención del cáncer.

"Tenemos como objetivo superar el 70% de supervivencia en el año 2030 y para ello es imprescindible la investigación oncológica, contando con 2.300 personas investigadoras financiadas por la Asociación y 366 avances en el último año, que se traducen en vida, en soluciones y opciones para los pacientes El apoyo y el compromiso de todos los ámbitos de la sociedad es imprescindible”, ha señalado Fernando Jou, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Toledo.

Jou también ha destacado que "la Asociación trabaja para mitigar y paliar las necesidades clínicas, emocionales y no clínicas de los pacientes con cáncer y sus familiares, a través de servicios profesionales gratuitos. Llegar a más y hacerlo de la mejor forma posible, es otro de los retos que estamos abordando en la provincia de Toledo".

Acuerdo con Asaja

Por otro lado, la AECC en la provincia de Toledo y Asaja han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente para informar y concienciar a la sociedad acerca de los beneficios de adoptar hábitos saludables en la prevención del cáncer. Con este acuerdo, la organización agraria apoyará y difundirá las campañas y actividades que redunden en beneficio de los afectados por la enfermedad o tengan como fin la prevención de ésta.

Imagen del acuerdo.

La presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, y el presidente de la Asociación Contra el Cáncer en la provincia, Fernando Jou, acompañados del vicepresidente de asuntos institucionales y desarrollo económico, José Julián Gómez-Escalonilla, y del gerente Raúl Cabello, han rubricado el acuerdo que, entre otras actuaciones, prevé la realización conjunta de actividades tales como charlas, conferencias, cursos y jornadas formativas centradas en la importancia de la nutrición y de una alimentación saludable en la salud, según ha informado la organización agraria en nota de prensa.

Asimismo, la organización agraria se inscribirá en el programa 'Tu Salud Es Lo Primero' que la Asociación promueve. Por otro lado, la organización agraria va a difundir entre sus asociados las campañas que desarrolla la Asociación para hacer frente a la enfermedad del cáncer, así como los actos organizados conjuntamente, incidiendo principalmente en la importancia de una alimentación sana y nutritiva para la salud.