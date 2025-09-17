Tragsa obtiene la licencia para rehabilitar el Parque de Polvorines donde se construirá la Ciudad del Cine de Toledo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha otorgado la licencia de obra a Tragsa para la rehabilitación del Parque de Polvorines, donde se construirá la Ciudad del Cine, un proyecto que busca poner en valor un espacio histórico y revitalizar la zona.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha explicado que la actuación contempla la rehabilitación paisajística y la recuperación de edificaciones en varios inmuebles del recinto, abandonados durante décadas y que actualmente representan un riesgo para los viandantes.

Según Alcalde, esta iniciativa permitirá recuperar tanto el patrimonio histórico como el entorno natural, integrando la ribera del parque en la ciudad y conectando los barrios de La Cava y Santa Teresa con el campus de la Fábrica de Armas.

La zona de intervención se encuentra del entorno protegido del Bien de Interés Cultural, conjunto histórico de la Fábrica de Armas. Por ello, Tragsa deberá garantizar el control arqueológico durante las obras, supervisado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes, y presentar un plan de accesos desde la carretera, que deberá recibir el visto bueno de los organismos autonómicos competentes.

Ciudad del Cine

El proyecto de la Ciudad del Cine se ha planteado como una actuación integral que combina la recuperación de edificios históricos, la rehabilitación paisajística y la apertura de nuevos accesos y espacios culturales, convirtiendo un recinto abandonado en un punto de referencia para la cultura y el ocio en Toledo.

Alcalde ha subrayado que los trabajos suponen "pasos importantes en colaboración con la Junta de Comunidades" para hacer realidad este proyecto emblemático para la ciudad.

Además de su valor cultural, la Ciudad del Cine permitirá revalorizar el entorno urbano, fomentando la conexión de la ribera del parque con los barrios colindantes y ofreciendo nuevas oportunidades educativas, recreativas y turísticas.

Con la concesión de la licencia, Tragsa podrá iniciar los trabajos de manera inmediata, lo que marca un avance decisivo en la transformación del Parque de Polvorines y la creación de la Ciudad del Cine, un proyecto que combina patrimonio, cultura y desarrollo urbano sostenible en pleno corazón de Toledo.