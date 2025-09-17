La Junta aprueba el Plan de integración del Valle y el Provincial en el Hospital Universitario de Toledo

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha autorizado la contratación del Plan Funcional para la integración de los hospitales Virgen del Valle y Provincial y de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital Universitario de Toledo.

Esta medida supondrá un importe cercano a 1,8 millones de euros, según ha explicado la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla.

Padilla ha señalado que la elaboración de este plan funcional, junto con un plan de espacios y un proyecto básico de reforma del hospital, permitirá definir la actividad del Hospital Universitario de Toledo durante los próximos 25 años.

"No aprobamos únicamente la obra, sino una hoja de ruta que permitirá determinar qué servicios se prestarán, cómo se relacionarán entre sí y qué dotaciones serán necesarias para garantizar una atención sanitaria de calidad", ha indicado.

Reorganización

La reorganización hospitalaria busca integrar en un mismo espacio servicios que hoy se encuentran dispersos, como Geriatría, Salud Mental, Cuidados Paliativos, Unidad del Dolor y Cirugía Mayor Ambulatoria, lo que redundará en mayor coordinación, optimización de recursos y mejor accesibilidad para los pacientes.

El Hospital Universitario de Toledo se convertirá así en un núcleo hospitalario moderno y eficiente, capaz de responder a las necesidades sanitarias de la población durante las próximas décadas.

Actualmente, el Hospital Virgen del Valle ofrece casi exclusivamente servicios de Geriatría con 144 camas de hospitalización, gimnasio, Hospital de Día y servicios de apoyo como Farmacia y Cafetería.

El Hospital Provincial, por su parte, concentra prestaciones de Salud Mental, Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor, con 60 camas distribuidas en tres plantas y un área quirúrgica de corta estancia. La UCMA, especializada en cirugía ambulatoria, opera desde hace más de 30 años en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Todo en un centro

Padilla ha subrayado que esta decisión marca el inicio de una reorganización hospitalaria de gran calado, que permitirá integrar distintas actividades en un solo centro y reforzar el modelo sanitario regional, ofreciendo una infraestructura más moderna, eficiente y preparada para los retos de la atención sanitaria en las próximas décadas.