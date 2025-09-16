Toledo congela impuestos y tasas en 2026 y prepara unos presupuestos para garantizar servicios públicos y obras ya iniciadas

Se acerca el final de año y con él la habitual negociación de las cuentas públicas. El Ayuntamiento de Toledo ha confirmado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que congelará los impuestos y tasas municipales para 2026. Una decisión que busca dar un respiro fiscal a los toledanos y que marca la hoja de ruta del próximo presupuesto.

La medida, confirmada por el concejal de Hacienda, Participación y Fondos Europeos, Juanjo Alcalde, implica que ninguna ordenanza fiscal se modificará el próximo año. Es decir, no habrá subidas en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el impuesto de circulación o las tasas de basura, agua y alcantarillado.

El nuevo presupuesto, según ha revelado Alcalde, seguirá la línea del actual: priorizará el pago de obras ya comprometidas, como la construcción del campo de fútbol Carlos III, entre otras. La contención del gasto será la clave para equilibrar las cuentas, a pesar del previsible aumento de costes en los servicios públicos.

Tasa de buses

Para ello, el Consistorio cuenta con nuevas fuentes de ingresos que ya están demostrando su eficacia, como la tasa de autobuses turísticos, que ha generado más de 1,2 millones de euros en solo siete meses. También se suma la recaudación de la zona magenta en el aparcamiento de Safont, que grava a los vehículos no empadronados.

El Ayuntamiento de Toledo se mantiene a la espera de la respuesta sobre tres proyectos clave para la ciudad presentados para obtener fondos europeos el próximo año: la remodelación del recinto ferial La Peraleda, el futuro pabellón multiusos de la ciudad y la puesta en valor del Circo Romano.

Actualmente, las distintas áreas municipales están elaborando sus propuestas para 2026, con la intención de que el primer borrador del presupuesto esté listo en las próximas dos semanas.

La negociación con los concejales de los distintos departamentos arrancará la próxima semana y servirá para dar forma a las cuentas públicas del año que viene, que se aprobarán inicialmente en octubre y estarán en funcionamiento el próximo 1 de enero.