El Fogasa subasta en un lote único un local comercial y tres oficinas en la ciudad de Toledo por cerca de 200.000 euros

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha iniciado un proceso de subasta pública para la venta de cuatro inmuebles en la ciudad de Toledo. La oferta, anunciada el 10 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incluye un local comercial y tres oficinas, todos en el barrio de Palomarejos, que se venderán en un único lote.

La subasta se ha fijado con un precio de salida de cerca de 200.000 euros, cantidad que se irá reduciendo en un total de cuatro rondas de ofertas si no se logra vender el lote en el primer intento. El proceso se realizará mediante la presentación de ofertas iniciales en sobre cerrado.

Se trata de cuatro inmuebles ubicados en las calles Rigoberta Menchú y Rosa Parks, en Palomarejos, con dimensiones que oscilan entre los 90 metros cuadrados el más pequeño y los 415 el de mayores dimensiones.

Apertura de ofertas

El acto oficial de apertura de las ofertas tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 11:30 horas, en la sede de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ubicada en la Plaza de San Vicente número 3.

Para aquellos interesados en participar, se puede solicitar más información y concertar una cita para visitar los inmuebles en la Unidad Administrativa Periférica del Fogasa en Toledo, situada en la C/ Salto del Caballo, 6. Las ofertas también se pueden presentar en el Registro Central del Fogasa en Madrid, en la calle Sagasta, en cualquier otro registro oficial o mediante servicio postal.