'La Curva de San Pedro', el peligroso tramo de una carretera de Toledo que se ha hecho viral: "Es una trampa"

Según el estudio 'Ir y volver' elaborado por la Fundación Línea Directa a partir de los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), Castilla-La Mancha cuenta con seis de los tramos más críticos del país en cuanto a frecuencia de accidentes.

A pesar de no estar incluida en este ranking nacional de peligrosidad vial, la curva de incorporación desde la autovía A-40 hacia la CM-40 (a la altura de Bargas) se ha convertido en una de las más temidas por los conductores que frecuentan la zona.

Tanto es así que algunos le han puesto el sobrenombre de: 'La Curva de San Pedro'. Ese es el caso del arquitecto y profesor, Antonio González-Mayo, más conocido como 'elarquitectodeinsta' en la red social Instagram, donde cuenta con más de 200.000 seguidores. "Si no la conoces bien, podrás ir a saludar a San Pedro a las puertas del cielo", denuncia en un vídeo que se ha hecho viral.

La curva vista en sentido contrario. Maps

Este lazo, limitado a 60 kilómetros por hora, dispone de una "geometría terrible" que lo convierte en "una trampa", asegura. Además, este arquitecto describe un asfalto "plagado de pequeñas reparaciones temporales" y el guardarraíl "está deformado por los innumerables impactos", subraya.

"Es una vergüenza, este punto sigue concentrando accidentes, algunos muy graves", critica, asegurando que su frustración es compartida por muchos usuarios.

La hemeroteca de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ratifica la elevada siniestralidad en las carreteras del entorno. En mayo de este año, dos vecinos de Navahermosa perdieron la vida en apenas 11 días en la CM-401, vía conectada con la CM-40. En octubre de 2024, un hombre de 35 años perdió la vida en el kilómetro 127 de la A-40.

Ante esta situación, Antonio ha exigido a la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha una solución definitiva y no "un mero parche". "Se limitan a reponer los guardarraíles, bolardos y señalizaciones y a barrer los restos de cada accidente", ha apuntado.

Mientras tanto, la sensación de peligro en esta curva es tal que "hasta el delineante que viene a pintar las líneas tiembla solo con verla", ironiza el autor del vídeo.

Por todo ello, Antonio apela a la sensatez y pide para la 'Curva de San Pedro' una "solución de ingeniería que ponga fin a este punto negro antes de que se convierta en una boucherie (carnicería)", concluye.