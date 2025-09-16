Adif cede un terreno al Ayuntamiento de Illescas para crear un aparcamiento público disuasorio

Adif y el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) han firmado un contrato de arrendamiento por el cual el municipio dispondrá de una parcela de 2.415 metros cuadrados junto a la estación ferroviaria para construir un nuevo aparcamiento público disuasorio.

El acuerdo contempla el arrendamiento del terreno, de titularidad de Adif, por un plazo de 20 años a un precio simbólico. Esta cesión permitirá ofrecer a la ciudadanía una alternativa de estacionamiento accesible y cercano a la estación de tren.

El objetivo es fomentar el uso del transporte ferroviario, reducir el tráfico rodado en la ciudad y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de colaboración que Adif desarrolla con distintas administraciones públicas para poner en valor espacios de uso ferroviario sin actividad, destinándolos a proyectos que reducen en beneficio del interés general.

Apoyo a la ciudadanía

En este caso, el nuevo aparcamiento servirá como apoyo a la intermodalidad y a la cohesión territorial, facilitando la conexión entre vehículo privado y transporte público.

Desde Adif destacan que este tipo de acuerdos refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, ya que priorizan el uso de terrenos en desuso para proyectos de carácter social, cultural, educativo, asistencial o comunitario.

Con este paso, Illescas avanza en la mejora de sus infraestructuras de movilidad, al tiempo que Adif consolida su papel como agente activo en el desarrollo sostenible y en la optimización del patrimonio público en favor de la ciudadanía.