Talavera inicia la restauración en el altar mayor y las pinturas de la Basílica del Prado con un presupuesto de 334.000 euros

Una intervención clave para la recuperación del patrimonio histórico y monumental. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha iniciado el expediente para las obras de La Basílica de Nuestra Señora del Prado, una actuación que busca restaurar el altar y las pinturas, con un presupuesto de 334.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Jesús García-Barroso, ha informado de que la Diputación sufragará 250.000 euros y el Ayuntamiento los 83.704,02 restantes y el proyecto contará con siete fases de intervención.

La intervención en el altar mayor abarcará tanto su arquitectura como su estructura. Los trabajos en los lienzos policromados se enfocarán en la madera, los elementos metálicos, pétreos y vítreos, así como en las pechinas, incluyendo tanto los propios lienzos como sus enmarques.

La Basílica de Nuestra Señora del Prado es un Bien de Interés Turístico Cultural desde el año 1993 y las obras en la Basílica no van a afectar su actividad ordinaria.

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente del contrato de suministro de tres camiones recolectores de recogida de residuos por valor de 850.000 euros.

Los tres nuevos camiones vienen a sustituir camiones anteriores y el portavoz ha recordado que la flota total en Talavera es de seis camiones recolectores de recogida de residuos.

Contrato de limpieza viaria

En cuanto a la limpieza viaria, el portavoz ha subrayado que no existen novedades sobre el recurso interpuesto por una empresa al contrato de adjudicación del contrato de limpieza viaria, que ha paralizado la entrada en vigor del nuevo contrato.

García Barroso ha pedido a los vecinos de Talavera más civismo para ayudar al mantenimiento y limpieza de la ciudad porque “no es admisible que un camión recoja la basura y al minuto siguiente se vuelvan a acumular bolsas”.

Respecto a las intervenciones de la Torre Albarrana, el portavoz ha confirmado que el Ayuntamiento de Talavera está en conversaciones con la Diputación de Toledo para ofrecer apoyo en las obras, debido a su alto coste de ejecución, que el portavoz ha estimado en una cifra superior de 150.000 euros.