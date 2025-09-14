Toledo acoge un maratón de bicicleta estática de 10 horas para fomentar la donación de médula ósea

El Gobierno regional se suma a la nueva edición de UMEdula JCCM

La Plaza de Zocodover de Toledo se convertirá este miércoles, 17 de septiembre, en el epicentro de la solidaridad y la concienciación sobre la donación de médula ósea.

La actividad forma parte de la nueva edición de UMEdula, una iniciativa impulsada por la Unidad Militar de Emergencia (UME) y apoyada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el tercer sábado de septiembre.

La actividad principal es un maratón de diez horas de bicicleta estática, dividido en sesiones de 30 minutos, dirigidas y supervisadas por monitores especializados.

La idea es fomentar la participación del público y dar visibilidad al esfuerzo físico y al trabajo en equipo. Además, habrá una exhibición dinámica cinológica, mostrando la preparación y habilidades de los perros de la UME.

Captación

Durante toda la jornada, la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha, dependiente del SESCAM, instalará un punto de información y captación de donantes de médula ósea, donde los ciudadanos podrán registrarse como potenciales donantes.

El año pasado, la actividad permitió 384 nuevos registros de donantes, una cifra que los organizadores esperan superar con esta nueva edición.

Donación

La médula ósea es un tejido esponjoso en el interior de los huesos, fundamental para la vida, ya que contiene células madre capaces de producir todas las células de la sangre.

La donación es sencilla y en muchos casos es la única opción terapéutica para pacientes con enfermedades hematológicas graves. El trasplante de médula permite sustituir células defectuosas por otras sanas, ofreciendo así una posibilidad de curación.

Para registrarse como donante es necesario tener entre 18 y 40 años, realizar una extracción de sangre y formar parte del Registro de Donantes de Médula Ósea.

Antes del trasplante, se comprueba la compatibilidad entre donante y receptor. Las células madre pueden obtenerse de la médula ósea, de la sangre periférica o de la sangre del cordón umbilical en el momento del parto.

Toda la información sobre el proceso de donación, preguntas frecuentes y solicitud de registro puede consultarse en la Guía del Donante de Castilla-La Mancha.

Origen iniciativa

El proyecto UMEdula nace de la iniciativa solidaria del cabo Abrahan Trigo en 2014 con el "Mediterranean Challenge", destinado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Tras el fallecimiento del cabo Trigo, en 2018, el BIEM I organizó las primeras 48 horas en bicicleta estática, dando origen al Proyecto UMEdula, con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y continuar el espíritu solidario del cabo Trigo.

Actualmente, la UME ha expandido el proyecto a nivel nacional, involucrando a todos sus batallones para organizar actividades en las ciudades donde tienen base, buscando visibilizar la donación de médula y concienciar sobre su importancia para salvar vidas.