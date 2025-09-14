Noelia de la Cruz, portavoz del PSOE: "Toledo ha dejado de ser inclusiva, hemos retrocedido en derechos y libertades"
La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo repasa con EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM temas cruciales para la ciudad en el inicio del curso político.
Noelia de la Cruz fue una figura destacada y 'macroconcejala' en el anterior gobierno municipal de Toledo. Ahora lidera el Grupo Socialista en la oposición. Desde este puesto, su objetivo es supervisar y fiscalizar la gestión del actual equipo de gobierno del PP y Vox.
En una entrevista con EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, De la Cruz analiza temas cruciales para la ciudad como la movilidad, la limpieza, las infraestructuras, la cultura y la política fiscal. Con sus respuestas, pretende evidenciar las diferencias entre los dos modelos de gestión.
Aunque sería la candidata natural a la Alcaldía en 2027, la figura de Milagros Tolón, exalcaldesa y delegada del Gobierno, sigue presente. De la Cruz no lo confirma y recalca que su prioridad, en estos momentos, es hacer una oposición constructiva.
Pregunta. Esta semana hemos tenido atascos kilométricos en la carretera del Polígono y el tercer carril es un tema pendiente de la pasada legislatura. ¿Cómo nos lo puede explicar y quién tiene que asumir la responsabilidad?
Respuesta. Efectivamente, ayer (por el lunes), en la semana del inicio del curso escolar, nuevamente la A-42 estuvo completamente colapsada. El anuncio del tercer carril es un anuncio de hace tiempo y, efectivamente, esa obra va con retraso y debería agilizarse lo antes posible. Igual al alcalde le interesa que vaya con retraso y es su estrategia política. Pero también habría que agilizar otras intervenciones que probablemente ayuden a mejorar el tráfico de esta zona de la ciudad, como es la Ronda Sureste, hasta completar la salida para facilitar una vía más de salida y de comunicación del barrio más poblado de la ciudad de Toledo, que es el Polígono.
También es importante agilizar el puente de las A-40, el que realmente va a aliviar la afluencia masiva de vehículos en esta zona de la ciudad y va a permitir otra vía de comunicación más para el Polígono. El alcalde debería estar tocando la puerta del ministro un día sí y otro también y de la Junta. Además debería asumir sus propias competencias, dando ejemplo, haciendo la inversión que le dejamos preparada en Vía Tapeya y Calle Ventalomar para unir Las Nieves con el Polígono Residencial, con la zona industrial y hasta el barrio de Azucaica. Esas inversiones son necesarias y requieren de un alcalde comprometido con su ciudad.
"El alcalde debería estar llamando a la puerta del ministro de Transportes y de la Junta día sí y día también para asegurar que algunas infraestructuras se hagan lo antes posible"
P: El puente Polígono-Azucaica que ha anunciado le resulta insuficiente.
R: El puente de 'Charly' (en referencia a Carlos Velázquez), como lo conoce todo el mundo, no va a solucionar nada. Todo lo contrario, lo único que va a conseguir es complicar aún más la circulación en la zona. Va a convertir la calle Jarama en una auténtica ratonera. Este puente no hará que el alcalde cumpla con su promesa de acabar con los atascos nada más llegar a la Alcaldía. Lo que ha sucedido es que los ha duplicado en la TO-23 y con este nuevo vial, esta ocurrencia, los extenderá a otras zonas de la ciudad. El problema del tráfico no se soluciona con proyectos improvisados y sin sentido.
"El puente de 'Charly' sólo va a complicar aún más la circulación en el Polígono"
P: ¿Entonces habría que ejercer más presión al Ministerio y la Junta? ¿Ustedes desde la oposición se sumarían a esa presión?
R: Por supuesto. Nosotros como oposición queremos lo mejor para la ciudad y ya lo hicimos cuando estábamos en el gobierno. En aquel momento, teníamos una línea de comunicación directa con el Ministerio y con la Junta. El actual alcalde debe hacer lo mismo: presionar para conseguir las infraestructuras que nuestra ciudad necesita. La oposición estaría de acuerdo en sumarse a esta presión. Lo que ocurre es que el alcalde actual no se preocupa por los problemas reales de los ciudadanos y no insiste en conseguir que estas inversiones se agilicen.
P: El transporte público ha sido históricamente criticado. ¿Qué cambios inmediatos se tendrían que hacer a su juicio para mejorar frecuencias, coberturas, conexión entre barrios, el hospital...?
R: El transporte público en Toledo deja mucho que desear, estamos usando como autobuses la chatarra que viene del alcalde de Madrid. La ciudad de Toledo ha perdido su compromiso con la movilidad sostenible. De ser un referente en estos temas, hemos retrocedido con la llegada del gobierno de PP y Vox. Seguimos con autobuses regalados de Madrid, dos años después de su llegada, y hemos perdido líneas importantes como la 92, que unía Santa Bárbara con el Polígono y la zona industrial. También hay problemas en la línea 14, que nosotros pusimos en marcha. La falta de acción en el transporte público es alarmante. Se deberían haber comprado los cinco autobuses eléctricos que dejamos pactados, que eran una apuesta real por la sostenibilidad y la innovación. En cambio, se trajo chatarra comprada al Ayuntamiento de Madrid con autobuses vinilados para camuflar esa chatarra. Ahora se anuncian 18 autobuses nuevos para antes de las elecciones, pero ¿dónde está la gratuidad en hora punta que prometieron, por ejemplo?
"El transporte público deja mucho que desear. Estamos usando como autobuses la chatarra que viene del alcalde de Madrid"
P: Se ha aprobado ya la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se limita al Casco Histórico. ¿Cree que se debería ampliar a otras? ¿Qué impacto real tendrá en vecinos y comercios?
R: Van a implantar la ZBE empezando la casa por el tejado. Solo se van a restringir las zonas del Casco Histórico, como si fueran los únicos responsables, sin explicar por qué no se amplía a otras zonas. La medida se basa en la necesidad de seguir recibiendo subvenciones del Ministerio de Transportes y se ha tomado sin planificar. Se ha utilizado un plan de movilidad de la legislatura anterior, que ni siquiera han sido capaces de actualizar. Esta ordenanza no es un plan de movilidad, sino un castigo para los vecinos del Casco Histórico. Lo que se debería haber hecho es un plan integral para toda la ciudad.
P: ¿Consideran que hay alternativas en transporte, en aparcamientos periféricos? Han denunciado insistentemente la zona magenta en Safont.
R: La implantación de una ZBE debe ir acompañada de iniciativas que ayuden a la ciudadanía a cambiar de modelo. No se ha reforzado el transporte público. El alcalde anunció seis o siete parkings disuasorios, pero es solo un anuncio. La realidad es que han convertido el único parking disuasorio que teníamos, el de Safont, en un aparcamiento de pago. Esto va en contra de las premisas iniciales que se deben cumplir para implantar una ZBE. No creo que un gobierno en el que la vicealcaldesa y muchos de sus integrantes son negacionistas del cambio climático tenga la intención de apostar por una movilidad sostenible.
"Un gobierno negacionista del cambio climático no tiene intención de apostar por la movilidad sostenible"
P: Bolt ya se ha implantado en Toledo sin licencias para trayectos urbanos aunque sí interurbanos y los taxistas denuncian que es ilegal. ¿Qué posición tienen en el PSOE?
R: Cada vez que hay una novedad en la ciudad, el equipo de gobierno no está. ¿Dónde estaba el alcalde cuando de repente apareció Bolt? Estaba en China. Aunque las licencias VTC son una competencia regional, el Ayuntamiento tiene mucho que decir, ya que los transportes urbanos e interurbanos se entrelazan. Primero, llegaron a Toledo los tuc tuc con una licencia que el gobierno actual culpaba al anterior, y ahora aparece Bolt, generando conflictos con los taxistas. El alcalde y su equipo deben mediar y sentarse con el sector.
P: ¿Son compatibles ambos servicios?
R: Los servicios de Bolt y taxi son perfectamente compatibles, pero deben cumplir la ley. Actualmente, el propio gobierno reconoce que se están imponiendo multas a este servicio por incumplir la normativa. Esto se podría haber planificado y evitado si el gobierno estuviera en las cosas del día a día.
"Los servicios de Bolt y taxi son perfectamente compatibles, pero deben cumplir la ley"
P: Los proyectos promovidos por el bipartito para optar a los fondos europeos son La Peraleda, el Circo Romano y el pabellón multiusos, ¿son las prioridades de Toledo?
R: Claramente no. La elección de estos proyectos para concurrir a la convocatoria de fondos europeos demuestra que este equipo de gobierno es ajeno a la realidad de la ciudad. De los 20 millones de euros, ¿el barrio de Palomarejos no merece ni un céntimo? Esto fomenta la existencia de barrios de primera y de segunda. ¿Por qué se piden fondos europeos para urbanizar una zona que se podría urbanizar con la promoción urbanística que ya está en marcha? La elección de estos proyectos se ha hecho de manera unilateral, sin la participación ciudadana ni el consenso de la corporación. El alcalde está más preocupado por su proyección personal que por las necesidades de la ciudad.
P: El concejal de Hacienda anunció que en 2026 no habrá subida de impuestos, pero sí contención de gasto. ¿Cómo valora esa política y qué alternativa propone?
R: No me creo nada de lo que dice el equipo de gobierno. Llegaron prometiendo una bajada masiva de impuestos, pero en sus primeras cuentas los subieron y en las segundas también los subieron. Ahora dicen que no lo harán, pero que van a "contener el gasto". Esto me suena a que quieren que el dinero se quede en las arcas municipales, con un afán recaudatorio para financiar más viajes, más proyección personal y más propaganda. Si se reduce el gasto público, se pone en peligro la prestación de servicios esenciales como la recogida de basuras, el transporte, la iluminación, y los planes contra plagas. La ciudad necesita inversiones para progresar, no recortes.
"Con la contención del gasto ponemos en peligro la prestación de los servicios públicos"
P: Sobre la ordenanza de Turismo que se va a aprobar definitivamente en el pleno de este mes, ¿qué va a resolver y qué deja pendiente?
R: Se ha perdido una oportunidad histórica para crear una ordenanza de consenso. Más de 5.000 firmas de guías profesionales en contra de la regulación demuestran que se ha impuesto una vez más, sin hablar con el sector. Nosotros propusimos reducir el número de personas en los grupos turísticos a 30, usar auriculares a partir de las once de la noche y crear la policía turística. También propusimos la desestacionalización de los grupos masivos de turoperadores. La idea era utilizar la tasa turística para bonificar las visitas por la tarde, lo que ayudaría a redistribuir el turismo y reducir el impacto por las mañanas. El actual gobierno ha rechazado todas nuestras enmiendas.
P: La eliminación del bolseo se justificó para mejorar la limpieza urbana. ¿Qué efecto está teniendo?
R: La eliminación del bolseo es una mentira más del alcalde. Solo hace falta pasear por el Casco Histórico para ver que no ha solucionado nada. Los nuevos contenedores no están a la altura de una Ciudad Patrimonio, a menudo están llenos y las bolsas siguen en la calle, al lado de los contenedores. La realidad es que el bolseo sigue existiendo y ahora tenemos, además, un paisaje lleno de contenedores que no respetan el patrimonio.
"En ocho años de gobierno, jamás subimos ni un solo impuesto"
P: ¿Por qué ha habido plagas de ratas excepcionales este verano?
R: El equipo de gobierno está ajeno a la realidad. Nosotros llevamos una propuesta para reforzar el plan de lucha contra las ratas al Pleno y la respuesta fue que no era necesario. Nos llegaron quejas suficientes como para advertir que las plagas se desatarían al final del verano, y así ha sido. Las ratas campan a sus anchas en todos los barrios de la ciudad. Esto demuestra que el alcalde y su equipo no están pendientes de los problemas del día a día de los ciudadanos.
P: Insisten en la ausencia de una programación cultural estable, dinámica, de calidad, pese a que Toledo aspira a ser Capital de la Cultura en 2031. ¿Qué propone?
R: Este equipo de gobierno está impulsando una candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura de forma insuficiente. Hemos tenido un verano sin apenas actividad cultural y este otoño será el que tenga menos en la historia de la ciudad. Se han rechazado tres millones de euros que habíamos conseguido para crear una Escuela de Artes Escénicas en la Alhóndiga, un proyecto clave para la candidatura. Se han perdido festivales internacionales. Además, se están tomando decisiones que van en contra de la diversidad y la inclusión, como quitar banderas LGTBI y prohibir obras de teatro.
P: La Noche del Patrimonio se celebra este sábado y se presenta mañana (por el miércoles).
R: Las Noches del Patrimonio tienen su origen en las Noches Toledanas, un modelo que iniciamos y que otras ciudades patrimonio quisieron copiar. Es incomprensible que la programación se presente a solo tres días de su celebración. Esto demuestra la falta de planificación del gobierno. Probablemente, mucha gente ya ha planificado su fin de semana en otra ciudad. Esto pone en peligro la identidad cultural de Toledo, que ha dejado de ser un referente.
"Las ratas campan a sus anchas en todos los barrios de la ciudad "
P: Esta legislatura se ha perdido la unanimidad en asuntos que eran incuestionables, como el 25-N o la colocación de la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento. ¿Cuánta responsabilidad tiene Vox y cuánta el PP?
R: La responsabilidad es únicamente del Partido Popular. Vox actúa desde la sombra, pero es el alcalde quien ha dilapidado el consenso. Mes tras mes, en las concentraciones por la violencia machista, el equipo de gobierno se ríe de las víctimas. Por primera vez se han anulado marchas, y este es el precio que se paga por tener a un partido que niega la violencia de género en el gobierno. El responsable último es el alcalde.
P: ¿Cómo valora el plan de los vertidos cero al río Tajo?
R: Es otra mentira y una cortina de humo. Los datos oficiales de la CHT demuestran que solo el 2 % de la contaminación proviene de Toledo, mientras que más del 80 % viene de la Comunidad de Madrid. El plan de control de vertidos es una distracción para desviar la atención del verdadero problema del río: el trasvase. Es un insulto escuchar al alcalde, que en el pasado ha estado a favor del trasvase, decir que se incorporen los caudales ecológicos, porque eso no se lo cree nadie si no se toca el trasvase. El alcalde debe convocar el Consejo del Pacto de Toledo por el río Tajo, una herramienta que nosotros creamos, para buscar un consenso real.
"Mes tras mes, en las concentraciones por la violencia machista, el equipo de gobierno se ríe de las víctimas"
P: Han pasado más de dos años desde el cambio de gobierno municipal. ¿A qué atribuye no revalidar?
R: Ganamos las elecciones, pero la aritmética no nos ayudó a gobernar. El pacto entre el PP y Vox nos relegó a la oposición. Nosotros acatamos los resultados electorales y estamos haciendo una labor de oposición constructiva. Hemos llevado iniciativas muy interesantes al pleno, como la construcción de vivienda pública o el refuerzo del plan contra las plagas, pero el actual equipo de gobierno las rechaza de forma constante y sectaria. Nuestro trabajo es seguir proponiendo soluciones para mejorar la vida de los toledanos.
P: ¿Cuál es la principal alternativa que ofrece el PSOE frente a las políticas que desarrollan PP y Vox?
R: Somos radicalmente opuestos. La principal diferencia es que nosotros dejamos preparada la herramienta para la ciudad del futuro, que es el Plan de Ordenación Municipal (POM), y el actual gobierno lo ha guardado en un cajón. En nuestros ocho años de gobierno, no subimos los impuestos, mantuvimos los servicios públicos y redujimos la deuda a cero. Ellos, en cambio, suben impuestos y contienen el gasto. Otra diferencia clave es la defensa de los derechos y libertades. Nosotros no censuramos obras de teatro ni retiramos la bandera del Orgullo. También nos centramos en el día a día de los ciudadanos y en una movilidad planificada, a diferencia de las obras caóticas y la falta de comunicación del actual gobierno como está ocurriendo ahora mismo con los comerciantes de la calle Tornerías.
P: ¿Va a ser candidata en 2027?
R: Ahora estoy centrada en mi labor de oposición. Nuestro objetivo es hacer un buen trabajo para que la persona que sea candidata o candidato en 2027 tenga opciones de recuperar la alcaldía. Queda mucho tiempo y primero tiene que haber un proceso de primarias en mi partido. Lo importante es que la ciudad se beneficie de un gobierno socialista.
P: ¿Cómo se siente cuando permanentemente se hace referencia al liderazgo de la exalcaldesa y delegada del Gobierno en Toledo?
R: Me siento bien. Esas declaraciones del equipo de gobierno actual responden a la obsesión que tienen con la anterior alcaldesa. Esa es una explicación que deben dar ellos. Yo estoy centrada en mi labor de oposición para el beneficio de los toledanos y para que recuperemos la alcaldía en 2027.
"Las declaraciones del equipo de gobierno responden a la obsesión que tienen con la anterior alcaldesa"
P: ¿Qué balance hace del viaje a China?
R: Creo que el viaje a China responde a ese turismo de calidad que tanto nombra el concejal de Turismo, pero turismo de calidad para ellos, que han ido a hacer turismo de calidad. Son viajes que se ofrecen habitualmente entre ciudades de diferentes países, muchas para promover hermanamientos, estrechar lazos comerciales. Pero claro, el alcalde tiene que decidir dónde va.
Primero dijo que iba a captar turismo de calidad, pero entiendo que es el turismo que ha hecho él y las cinco o seis personas que han ido a acompañarle, entre ellos miembros de la Diputación. No sé si será para pagar el viaje, la fiesta o qué. Y también para promocionar la candidatura de la capital Europea de la Cultura en 2031, cuando, como hemos dicho, hemos perdido tres millones de euros para La Alhóndiga, festivales internacionales asentados y hemos tenido un verano no voy a decir escaso, sino nulo de actividad cultural. Vamos a tener un otoño prácticamente en blanco. Las noches de patrimonio no se presentan y se presentan tarde, mal y nunca...
"Carlos Velázquez pasa más tiempo fuera, en China o en otros viajes, que en el Polígono Industrial"
Por otro lado, dos años después del paso de la DANA y de aquellas inundaciones, ¿Cuántos vecinos, cuántos empresarios del Polígono se han beneficiado de las ayudas que prometió? Prometió 150.000 euros y puede que esa sea una cantidad similar a la que cueste el viaje a China pero los perjudicados no han recibido estas ayudas. Le dejamos preparado el suelo industrial y se ha dado un paso en esta legislatura, pero ¿para cuándo la implantación de las empresas allí? Carlos Velázquez pasa más tiempo fuera, en China o en otros viajes, que en el Polígono Industrial.
El alcalde está más pendiente de su proyección personal que de poner a Toledo en la vanguardia de la modernidad, respetando, como siempre, que es una ciudad histórica con un pasado bonito del que nos sentimos orgullosos.