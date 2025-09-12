Yepes estrena un pabellón polideportivo totalmente renovado gracias al apoyo de la Diputación de Toledo

Yepes (Toledo) ha inaugurado su Pabellón Polideportivo Municipal tras una remodelación integral que ha supuesto más de 200.000 euros de inversión por parte de la Diputación de Toledo y otros 50.000 del Ayuntamiento.

El acto de reapertura ha contado con la presencia del vicepresidente primero de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero, el alcalde de Yepes y diputado provincial de Cultura, Tomás Arrivas, el propio Carlos Llavador, así como el presidente de la Real Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo, la corporación municipal y numerosos vecinos.

Guerrero ha destacado que proyectos como este demuestran el compromiso de la institución provincial con los municipios de Toledo: "No hay mejor manera de mostrar ese compromiso que apoyar infraestructuras que mejoran la vida de la gente".

Guerrero inauguración Pabellón Polideportivo de Yepes Diputación de Toledo

Las obras han transformado por completo el pabellón, que cuenta ahora con pista renovada, techo ignífugo y antirruidos, nuevas luminarias LED, calefacción, carpintería y pintura, vestuarios y sanitarios modernizados y gradas con asientos.

Apuesta firme

El vicepresidente provincial ha subrayado además la importancia del deporte como herramienta social: "Apostar por el deporte es apostar por nuestros jóvenes, que aquí encuentren un espacio para crecer y formarse".

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la denominación oficial del pabellón, que a partir de ahora llevará el nombre de Carlos Llavador Fernández, esgrimista con raíces familiares en Yepes, 19 veces campeón de España, doble medallista mundial y europeo, y distinguido con la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.

Compromiso

"Que los niños y jóvenes de Yepes entrenen y compitan bajo el nombre de Carlos Llavador es un estímulo y un ejemplo de que, con esfuerzo y pasión, se pueden alcanzar grandes metas", ha afirmado Guerrero durante su intervención.

Con este proyecto, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con el futuro de los pueblos de la provincia, invirtiendo en infraestructuras que mejoran la calidad de vida de sus habitantes y contribuyen a mantener vivos los municipios.