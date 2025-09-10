Toledo destina 83.700 euros al servicio de control de plagas y desratización para el próximo año

El portavoz del Gobierno municipal de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles de la adjudicación del contrato del servicio de control y prevención de plagas, desratización, desinsectación y desinfección, en el municipio de Toledo, a la empresa Lokimica SA, por un importe de 83.649,96 euros y por una duración de doce meses. Es uno de los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana.

También se ha adjudicado el contrato para el suministro, configuración e integración total en el sistema actualmente desplegado de elementos interactivos turísticos. Un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation, a la empresa Ruybesa Global Technologies SL por un importe total de 142.705,90 euros.

Por otro lado, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio se declara desierta la venta mediante subasta de un camión autobomba, usado y amortizado, por causar baja en la flota del ayuntamiento de Toledo.

Asistencia para los fondos europeos

Además, se autoriza el inicio del expediente para la contratación de la asistencia técnica especializada en la solicitud, gestión, ejecución, comunicación y justificación de los fondos europeos Next Generation, que sale por un presupuesto base de licitación de 69.445,65 euros.

En cuanto al área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia se autoriza la programación de actividades de la Escuela Toledana de Igualdad para este otoño que cuenta con un presupuesto de 19.146,64 euros.

Por último, el Ayuntamiento ha autorizado la celebración y colaboración en las fiestas del barrio de Buenavista del 18 al 21 de septiembre; así como las del barrio de La Cava del 12 al 14 de septiembre.

También se ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas a clubes y deportistas individuales 2025 por un importe de 45.500 euros y a la gratuidad de los autobuses urbanos este sábado 13 de septiembre de 19:00 a 24:00 horas con motivo de la celebración de la VIII Noche del Patrimonio.