Guía para no perderse la Noche del Patrimonio 2025 en Toledo: música en las calles, museos con entrada libre...

Toledo se prepara para la octava edición de "La Noche del Patrimonio", que se celebrará este sábado 13 de septiembre de 2025.

Este evento, que tiene lugar simultáneamente en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, ofrecerá una noche llena de cultura con observaciones astronómicas, espectáculos de danza, teatro, conciertos, puertas abiertas en monumentos y visitas guiadas.

Aquí tienes la programación completa, que ha sido presentada este martes, para no perderte nada:

Danza y teatro

Espectáculo de danza: la Puerta de Bisagra (Plaza de Armas) acogerá "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" del Centro Coreográfico Nacional de Italia, ATERBalleto. Habrá dos pases, de 20:00 a 20:30 y de 21:30 a 22:00.

Microteatro: la obra "Taquito de jamón" de Magocoma Producciones se representará en la Plaza de las Concepcionistas (Cámara Bufa).

Espectáculo infantil: la fachada del Museo de Santa Cruz será el escenario de un espectáculo de títeres titulado "Los insectos contraatacan", a cargo de la Cía. Colorin Colorado.

Astronomía, panorámicas y atardeceres

Observación Astronómica "Los Cielos de Toledo": en la explanada del Corralillo de San Miguel, de 21:00 a 00:00, se instalarán telescopios para la observación del cielo.

Planetario "La Cúpula Celeste de Toledo": el Museo del Ejército (Fachada de Covarrubias) ofrecerá un viaje en el tiempo para descubrir los cielos que contemplaron sabios como Alfonso X, de 21:00 a 00:00.

Planetario "Toledo bajo las estrellas": una experiencia astronómica inmersiva en la Plaza del Conde de 21:00 a 00:00.

Atardecer Monumental: se podrá disfrutar de un atardecer único en el Barrio de la Judería y en la Mezquita del Cristo de la Luz, una actividad de acceso libre.

Panorámica en Bus Turístico: habrá pases cada 30 minutos desde las 20:30 hasta las 23:00 (último pase). La salida es en la parada frente a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el acceso es por orden de llegada (máx. 53 personas).

Toledo Vibes: La Ciudad se llena de Música

Sesiones DJ:

Santi Medina DJ: en los jardines de la Mezquita del Cristo de la Luz, de 20:00 a 23:30.

Rodrick DJ: en Roca Tarpeya (Jardines del Museo de Victorio Macho), de 20:00 a 23:30.

808 RCM DJ's: en los Jardines del Tránsito, de 20:00 a 00:00.

Jaec Joss DJ: en la Plaza de San Juan de los Reyes, de 21:00 a 00:00.



Música en Vivo (acceso libre hasta completar aforo):

Museo de Santa Cruz: amenización musical en el Claustro Bajo y "Tesoros", de 20:00 a 00:00.

Puente de San Martín: dúo de violín y violonchelo (Momentum), de 20:30 a 22:30.

Museo Sefardí: concierto de guitarra clásica y cuarteto de cuerda, de 20:30 a 22:00.

Palacio de Fuensalida: actuación del cantautor Pablo Barrio, de 21:00 a 00:00.

Jardín de la Sinagoga Sta. Mª La Blanca: música con instrumentos de cuerda y percusión del s. XIX, de 21:00 a 23:00.

Plaza Alfonso VI: microconciertos a cargo de Momentum en Cámara, de 21:00 a 23:00.

Plaza Santo Domingo el Real: concierto de música antigua, sefardí y contemporánea por Lorenzo Ruggiero, de 21:00 a 23:00.

Museo del Greco: amenización musical con el violonchelista Chiki Serrano, de 21:00 a 23:00.

Museo de los Concilios y Cultura Visigoda: concierto de "Ethnos Atramo", a las 21:00 y 22:00.

Convento de Santa Clara: concierto de "Schola San Eugenio", a las 21:00 y 22:00.

Antiguo Convento San Pedro Mártir (UCLM): concierto de cámara "Redemption" con la soprano Mónica Pérez, de 21:30 a 23:00.

Plaza Santo Domingo el Antiguo: concierto "Flamencomanía" con la cantante María Rubí, de 21:30 a 23:00.

Palacio Universitario Lorenzana: concierto de Ana Alcaide, de 21:30 a 23:00.

Corral de Don Diego (Salón Rico): concierto de "Los Hidrocálidos", de 21:30 a 23:00.

Plaza del Ayuntamiento: concierto "Recordando a Pablo Milanés", de 22:30 a 00:00.

Plaza de Zocodover: concierto del grupo Almez (folk tradicional y rock), de 23:30 a 01:00.

Abierto Patrimonio

Numerosos monumentos y espacios patrimoniales abrirán sus puertas de forma gratuita (acceso libre según aforo):

Puerta del Sol.

Mezquita del Cristo de la Luz y jardines.

Museo de Victorio Macho y Espacio "Canogar".

Convento de Santa Clara la Real.

Museo del Ejército: fachada monumental y patio de Carlos V.

Iglesia del Salvador y restos arqueológicos de la mezquita.

Museo del Greco.

Patio de la Facultad de Humanidades (UCLM).

Convento de Santo Domingo el Real: iglesia y coro.

Taller del Moro (Jardín): De 21:00 a 00:00.

Monasterio de San Juan de los Reyes: Claustros, de 21:00 a 00:00.

Palacio de Fuensalida: Patio, bóvedas y jardín, de 21:00 a 00:00.

Puerta del Cambrón: de 21:00 a 23:30.

Museo de los Concilios y Cultura Visigoda: de 21:00 a 00:00.

Termas Romanas de Amador de los Ríos: de 21:00 a 23:30.

Cuevas de Hércules: de 21:00 a 23:00.

Salón Rico.

Convento de las Comendadoras de Santiago: Claustro de la Mona, de 21:00 a 23:00.

Mini-Visitas Comentadas: Descubre los Secretos de Toledo

Se ofrecerán pases guiados de 30 minutos.

Con reserva previa:

Museo del Ejército: Visita "Los fondos secretos del Museo". Reservas en museje.grupos@et.mde.es (grupos máx. 10 personas). Pases a las 20:00 y 21:00.

Palacio de la Diputación Provincial: Tres pases a las 21:00, 22:00 y 23:00. Reserva gratuita a partir del 9 de septiembre en el teléfono 925287795.

Sin reserva previa (acceso por orden de llegada):

Real Monasterio de San Clemente: de 16:30 a 19:30 (grupos máx. 25 personas).

Catedral Primada: de 20:30 a 00:00.

Capilla de Santa Catalina: de 21:00 a 00:00 (grupos máx. 20 personas).

Teatro de Rojas: de 20:00 a 00:00 (grupos máx. 10 personas).

Convento de Santo Domingo el Antiguo: de 20:30 a 23:30 (grupos máx. 25 personas).

Mezquita de Tornerías: de 20:00 a 00:00 (grupos máx. 25 personas).

Ayuntamiento de Toledo: de 21:00 a 00:00 (grupos máx. 25 personas).

Sinagoga de Santa María la Blanca: de 21:00 a 00:00 (grupos máx. 30 personas).

Torre de los Jesuitas: de 21:00 a 00:00 (grupos máx. 20 personas).

