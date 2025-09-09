El actor José Luis Gómez, el Festival Celestina, el archivero municipal y AITENSO, premios especiales del Rojas

El actor y director José Luis Gómez, el Festival Celestina de La Puebla de Montalbán, el exarchivero municipal Mariano García Ruipérez, y la asociación AITENSO recibirán los premios especiales del Teatro de Rojas en la gala de su XXXIII edición. La ceremonia se celebrará el próximo viernes 3 de octubre.

El jurado del Patronato Municipal del teatro decidió por unanimidad reconocer la larga trayectoria y los importantes logros de estos galardonados, así como su estrecha relación con las artes escénicas.

El Premio Especial en el ámbito local recae en el que ha sido durante 33 años el archivero municipal de Toledo, Mariano García Ruipérez, en reconocimiento por su perseverante y reconocida labor de divulgación de los fondos del archivo; impulsor de la puesta a disposición de todos sus documentos a través de su web. En la actualidad, ha pasado a ocupar el cargo de jefe de departamento de la Unidad Técnica del Archivo de la Villa de Madrid.

El actor y director teatral José Luis Gómez

También reconocidos

El Premio Especial en el ámbito regional se concede al Festival Celestina. La España de Rojas en reconocimiento a sus XXVII ediciones. Un festival creado y organizado por el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán y que nació en el año 1999 cuando se cumplió el V Centenario de la publicación de la primera edición de La Celestina. Desde entonces, se ha convertido en una de las grandes citas culturales de Castilla-La Mancha.



El Premio Especial en el ámbito nacional recae en el actor y director José Luis Gómez. Miembro de la Real Academia Española y miembro de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1978 y 1981 codirigió, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, el Centro Dramático Nacional y, posteriormente, asumió la dirección del Teatro Español, entre otros cargos.



Ha simultaneado la escena con el cine, donde ha trabajado, entre otros directores, con Ricardo Franco, Gonzalo Suárez, Carlos Saura, Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Hermoso, Milos Forman y Pedro Almodóvar.



Ha recibido numerosos premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro (1988) o el Premio Corral de Comedias otorgado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2015, entre otros muchos.

Internacional

Por último, el Premio Especial en el ámbito Internacional se concede a AITENSO, la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, por su contribución en la difusión del Teatro del Siglo de Oro.



La gala de entrega de premios será conducida y amenizada por la Girona Jazz Project, que interpretará piezas de su espectáculo ‘Los colores de Duke Ellington’.