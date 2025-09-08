El líder de Vox en Castilla-La Mancha pide a la Virgen del Prado que cambie "pronto" al presidente del Gobierno

El presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha participado este lunes en los actos religiosos en honor a la Virgen del Prado, patrona de Talavera de la Reina, a la que le ha suplicado que "cambie al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más pronto que tarde".

"Nosotros trabajamos todos los días para que el cambio llegue, pero necesitamos la intercesión de la Virgen para que sea más pronto que tarde", ha afirmado, a la vez que ha mostrado el compromiso de su partido "con la defensa de las raíces, tradiciones y valores que han dado forma a España y a Castilla-La Mancha frente a los ataques del socialismo contra la comunidad católica".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la "reconquista de la Europa cristiana" porque es la "base de nuestra civilización occidental". Y ha recordado que el próximo fin de semana se celebra en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid el gran acto de Vox y Patriots 'Europa Viva 25'.

No obstante, Moreno también ha pedido a la Virgen que "proteja bajo su santísimo manto a todos los talaveranos, castellanomanchegos y españoles de bien". "Agradezco a la Virgen todos los bienes con los que nos colma", ha afirmado.

El alcalde pide ayuda para los talaveranos

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha pedido a la patrona que "siga ayudando y protegiendo a los talaveranos, porque como alcaldesa perpetua de la ciudad da fuerzas para seguir adelante y mirar siempre por el bienestar de los vecinos".

Así lo ha indicado tras la misa de este lunes en la Basílica del Prado de la ciudad, que ha contado con miles de asistentes.

Gregorio ha dado las gracias a la patrona por su "protección y ayuda al equipo de Gobierno, que solo busca el mayor beneficio para los talaveranos".

"Los talaveranos han vuelto a demostrar su inmenso cariño a la Virgen del Prado. La patrona luce espléndida con un manto de claveles blancos, azules y amarillos. Deseo a todos que pasen un inmejorable día festivo y que continúen disfrutando con las actividades que engloban la programación del 8 de septiembre", ha sentenciado el regidor.