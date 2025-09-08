Una colisión múltiple provoca una retención kilométrica en la TO-23, carretera del Polígono de Toledo

La vuelta al cole ha sido un poco más dura para las decenas de conductores que han tenido que sufrir un atasco kilométrico en la TO-23, carretera del Polígono de Toledo, este lunes en plena hora punta. El motivo ha sido un choque múltiple en el que se han visto envueltos seis turismos.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14:00 horas a la altura del punto kilométrico 0,9 dirección Toledo, más o menos a la altura del centro comercial Luz del Tajo.

El choque en cadena ha afectado a media docena de vehículos cuyos ocupantes han resultado ilesos, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

No obstante, la hora en la que se ha producido el accidente, con decenas de conductores saliendo de trabajar de las empresas del polígono industrial, de los edificios que la Junta de Comunidades tiene en la parte residencial y del Hospital Universitario, ha convertido la carretera en una ratonera.

Cortes por obras

A estos problemas crónicos, hay que unir que estos días se están produciendo algunos cortes de tráfico por la construcción del carril bici y la vía peatonal que unirán el barrio con Santa Bárbara y que incluye la instalación de una pasarela peatonal en la confluencia con la calle río Arlés.

Arranca el curso de atascos en Toledo, mientras el alcalde sigue haciendo turismo de calidad en China 🇨🇳 a costa del bolsillo de los contribuyentes



🚨Es urgente ejecutar la ronda sureste con acceso por las Nieves, Vía Tarpeya y Ventalomar para conectar con Azucaica.

Ahora👇 pic.twitter.com/lO2xMbLhhi — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) September 8, 2025

Desde el grupo municipal socialista han criticado esta incidencia en el tráfico lamentando que se haya producido "mientras el alcalde sigue haciendo turismo de calidad en China a costa de los contribuyentes".

Los socialistas aportan como solución a los problemas la ejecución "urgente" de la ronda sureste, que implicaría la construcción de un by-pass entre las Nieves y el barrio del Polígono (Santa María de Benquerencia) con accesos a través de las calles Vía Tarpeya y Ventalomar para que también se comunique con el barrio de Azucaica.

Otra de las soluciones puestas sobre la mesa para aliviar el volumen de tráfico es la construcción de un tercer carril en la TO-23 precisamente en la zona donde se ha producido el accidente. Sobre esta obra, la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, reconocía que "no hay ninguna novedad" respecto a comparecencias anteriores en las que explicaba que "el proyecto está hecho" a la espera de ser licitado.