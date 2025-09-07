José, el fontanero de Toledo que triunfa en YouTube: "Si pones estas piezas, ahorrarás hasta dos litros por minuto"

La falta de jóvenes que aspiren profesionalmente a oficios como la albañilería o la fontanería se ha convertido en una crisis silenciosa en nuestro país. Una problemática que José, fontanero de Méntrida (Toledo), más conocido como ‘Aquilino Manitas’, pretende erradicar acercando esta profesión a las generaciones digitales a través de su canal de YouTube.

"Yo soy fontanero de siempre, empecé con 13 años con mi padre", así de directo se presenta en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM este hombre de 49 años que cuenta con millones de visualizaciones y una comunidad de casi 150.000 suscriptores en la plataforma global de vídeos.

"A raíz de la pandemia, dije voy a empezar a grabar algún vídeo", relata José. La constancia y el trabajo duro le llevaron a hacerse un pequeño nicho en las redes sociales donde se ha convertido en toda una herramienta pedagógica para los 'manitas' y no tan 'manitas'.

Este fontanero-youtuber se define a sí mismo como el "hombre orquesta de las tuberías y los vídeos". "Lo hago todo yo, compagino mi trabajo como autónomo con la grabación y edición", asegura.

A pesar de contar con patrocinadores y unos ingresos considerables procedentes de la monetización de su contenido, José mantiene los pies en la tierra. "Esto de YouTube es algo muy volátil, yo tengo mis clientes y no los puedo dejar abandonados", subraya.

‘Aquilino Manitas’ se ha convertido en una fuente de esperanza e inspiración para fomentar el relevo generacional de los oficios manuales. "Me escriben muchos jóvenes preguntándome si ofrezco un curso de fontanero", recuerda.

Al respecto, una de las anécdotas que más le enorgullecen sucedió en un centro de Formación Profesional donde los alumnos del curso de fontanería "me escribieron y me dijeron que el profesor les ponía mis vídeos en clase", subraya José.

Como no podía ser de otra manera, aprovechamos para preguntarle por algunos de sus trucos caseros para ahorrar en la factura del agua. Uno de sus 'tips' más famosos consigue detectar fugas en las cisternas del inodoro.

"Echas un poco de colorante en el depósito y si al rato ves color en la taza sin haber tirado de la cadena, es que tienes una fuga que te está costando dinero", explica.

Otra de sus recomendaciones es instalar aireadores en los grifos. "Si pones estas piezas en la boquilla del grifo que mezclan aire con el agua, ahorrarás hasta dos litros por minuto sin perder caudal".

Mesa neumático elaborada por José.

Más allá de las tuberías y el contenido audiovisual, José es un gran apasionado de la artesanía y elabora piezas únicas de decoración hechas a mano con materiales reciclados que después vende en su página web. "Con lo que la gente tira a la basura yo hago una lámpara", explica.

Después de más de 30 años de experiencia como fontanero y un canal de YouTube de éxito, José o ‘Aquilino Manitas’ tiene claro que: "Hay un millón de informáticos, pero gente que trabaja con las manos... Si aprendes un oficio, no te va a faltar trabajo nunca".