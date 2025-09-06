El mecánico de Talavera de la Reina con un récord Guinness: "Puedo tirarme 30 veces por una escalera sin hacerme daño"

Montaje de Cristian Gutiérrez con una imagen de uno de sus trabajos como especialista de cine.

En el día a día trabaja como jefe de taller en un concesionario de coches en Talavera de la Reina (Toledo) y cuando le surge una oportunidad laboral, se transforma en un "doble" o especialista de cine. Así es la vida del talaverano Cristian Gutiérrez que recientemente ha inscrito su nombre en el prestigioso libro de los Récord Guinness.

Su hito parece sacado de la ciencia ficción, pero es real. En el Circuito del Jarama de Madrid, Cristian junto a sus tres compañeros de equipo completaron la carrera de relevos de 100 metros envueltos en llamas más rápida de la historia.

Este peligroso desafío fue certificado por los jueces oficiales de Guinness y emitido por Telecinco. "Corrimos cuatro especialistas, cada uno una distancia de 25 metros, con el cuerpo completo en llamas y en la cara no llevamos ningún tipo de protección, solamente un gel", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM el propio Cristian.

Cristian junto a sus compañeros cuando consiguieron la hazaña.

El talaverano resalta que más allá de la hazaña, este récord ha servido para "mostrar al mundo una de las profesiones más sacrificadas y olvidadas de la industria del cine y desmontar el mito de que lo especialistas estamos locos".

En este caso la diferencia entre un insensato y un profesional es la preparación. "Soy valiente, pero no me atrevería si no tuviera unos conocimientos", subraya. En este sentido, Gutiérrez asegura que gracias a su técnica "puedo tirarme por una escalera 30 veces sin hacerme daño".

Cristian en una de sus pruebas.

En eso consiste su labor fuera de los talleres, en esa capacidad de repetir una escena de riesgo infinidad de veces sin provocarse lesiones que puedan paralizar un rodaje. Esa vocación le nació gracias al espectáculo de la "Loca Academia de Policía" del Parque Warner de Madrid. "Me vino como un flash y me dije yo quiero ser especialista de cine", recuerda.

Después de formarse en una academia, Cristian ha participado en varias series de televisión como 'Aída' y en la actualidad forma parte del conocido espectáculo 'Stunt Rider'. Sin embargo, "en España no te haces rico de especialista, es muy difícil vivir de esta profesión", lamenta.

Falta de reconocimiento

Esa precariedad le obliga a compaginar su trabajo cotidiano como jefe de taller en Talavera de la Reina con los rodajes. Una frustración que se suma al escaso reconocimiento dentro del sector. "Tú ves los premios Goya y tienen premios todo el mundo menos los especialistas", critica a lo que añade "estamos siempre en la sombra".

Volviendo con el récord Guinness, Cristian aclara que no conlleva ninguna recompensa económica. "La gente me pregunta cuánto he ganado y se sorprenden cuando les digo que nada".

A pesar de ello, este talaverano de 37 años reconoce que "es un orgullo" tener un diploma de Guinness que demuestra que detrás de la magia del cine hay miles de personas anónimas dispuestas a prenderse fuego o a tirarse por unas escaleras en pro del contenido.