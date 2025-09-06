Carlos Velázquez busca en China convertir a Toledo en destino preferente para conocer España y Europa

Reunión de Velázquez con los responsables del turismo internacional de la provincia de Shaanxi. Foto: Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, continúa con su viaje a China para promocionar la capital de Castilla-La Mancha en el mercado asiático, con el objetivo de que la ciudad sea destino preferente del turismo en España y Europa. Su última reunión ha sido con los responsables del turismo internacional de la provincia de Shaanxi.

"Estamos esta semana en China ofreciendo nuestra ciudad porque sabemos, a ciencia cierta, que el viajero chino que nos visita se marcha muy satisfecho. El Gobierno municipal apuesta por un turismo de calidad que busca experiencias, artesanía, cultura, patrimonio e historia", ha afirmado el regidor.

Velázquez ha recordado que Toledo es conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, una de las ciudades culturales más visitadas de Europa, a 45 minutos del aeropuerto de Madrid y reconocida por contar con la panorámica nocturna "más bella del mundo". Y también ha indicado que cuenta con el atractivo del parque temático Puy du Fou, con espectáculos premiados internacionalmente.

"2026 será un año clave para la ciudad, con la celebración del 40º aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el 800 aniversario del inicio de la construcción de la Catedral de Toledo", ha afirmado.

Durante la reunión, el alcalde también ha hecho referencia a la artesanía local, como el damasquinado, la espadería y la cerámica, así como a la gastronomía toledana.

Como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, en China, Velázquez está acompañado por la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares; el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; las diputadas provinciales Soledad de Frutos y Manuela Lominchar; el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas; y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo, Tomás Palencia.

"Queremos más visitantes"

Por su parte, Tomás Palencia ha afirmado que Toledo ya recibe muchos visitantes chinos, pero quieren más. "Que vivan el Toledo gastronómico y cultural, que es digno de disfrutar", ha expresado.

Además, ha recordado que la ciudad tiene una capacidad hotelera y hostelera suficiente para acogerlos, con cerca de 23.000 plazas hoteleras, unas 110.000 plazas de restauración y 4.250 establecimientos en toda la provincia.

"Creemos que podemos generar fuertes sinergias de colaboración para ofrecer lo mejor de nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestro estilo de vida", ha sentenciado.