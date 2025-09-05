La guía Aicha Fernández dona la recaudación de sus visitas de septiembre en Toledo a la ONG Hola Gaza

Imagen de archivo de una de las visitas en la ciudad.

La antropóloga y divulgadora toledana Aicha Fernández ha anunciado una donación significativa. La recaudación íntegra de sus visitas guiadas de septiembre en Toledo irá destinada a la organización humanitaria Hola Gaza, entidad cuya labor está centrada en ayudar a familias en Gaza y El Cairo.

Lo comunicó en un vídeo en redes sociales, grabado desde un simbólico olivo palestino plantado en 2014 en el paseo de Recaredo, muy cerca de la Puerta antigua de Bisagra. "No podemos olvidar a Palestina", sentencia.

La publicación ha recibido en unos días más de 2.000 me gusta y un centenar de comentarios de apoyo. Entre ellos, destacan mensajes como: "hermosa iniciativa", "gracias por la ayuda" y "ni es una ayuda pequeña ni es insignificante, es un gran gesto". Fernández explica que su decisión es "una de esas que se toman desde la sinceridad, la espontaneidad y el compromiso".

Esta mujer es guía oficial de turismo y ofrece recorridos culturales e históricos. Las visitas de septiembre para esta causa serán los viernes y sábados y tendrán las temáticas de 'El Toledo morisco: memoria de una represión', 'Entre califas y taifas: El Toledo islámico', 'Leyendas con historia de Toledo' y 'Más allá de las tres culturas'.

Una de las rutas ofrecidas.

Aicha cuenta con casi 30.000 seguidores en Instagram y una cifra similar en el perfil de su empresa y como divulgadora su trabajo abarca temas como la antropología, el islam, el feminismo y la salud mental.

La antropóloga toledana reitera su compromiso. "Quiero seguir ayudando a los palestinos aunque sea de esta forma tan insignificante", afirma.

Además de su labor en redes, esta mujer ha reafirmado su presencia en el mundo editorial con la publicación de su libro 'Entre dos mundos: Mi proceso de conversión al islam y búsqueda de identidad'.

En la publicación habla de su infancia en España y su regreso como musulmana después de vivir en Marruecos, además de reflexionar "sobre el choque cultural, la islamofobia o la decisión de usar el velo".