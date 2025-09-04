La Unidad de Daño Cerebral de Toledo costará nueve millones y atenderá hasta 400 pacientes al año

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, esta mañana en una rueda de prensa para abordar este asunto.

El pabellón 3 de la Residencia Social Asistida San José de Toledo será demolido próximamente para construir la nueva Unidad de Daño Cerebral, un proyecto que costará nueve millones de euros y busca ofrecer atención especializada y un enfoque humano a las personas con daño cerebral adquirido (DCA) y a sus familias. Con este recurso se prevé atender anualmente a entre 200 y 400 pacientes, según ha indicado la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo.

Contará con 40 plazas de ingreso hospitalario, tal y como informó EL ESPAÑOL-EN DIGITAL CLM hace unas semanas en exclusiva, con habitaciones adaptadas que permitirán el alojamiento de un familiar para atender la importancia del acompañamiento en el proceso de recuperación.

Además, asistirá entre 200 y 400 personas al año en un hospital de día. El equipo de profesionales, que incluirá médicos rehabilitadores, terapeutas, trabajadores sociales, logopedas y neuropsicólogos, tendrá un enfoque integral para la rehabilitación clínica y la reinserción social y laboral de los pacientes, ha apuntado la presidenta.

El pabellón 3 de la residencia San José está en desuso desde 2009. Javier Longobardo

La inversión total para la demolición y construcción del nuevo pabellón será de nueve millones de euros, y se estima un plazo de ejecución de 20 meses, por lo que abrirá sus puertas en esta legislatura, ha afirmado Cedillo.

La Diputación asumirá la contratación inicial del personal, para luego implementar un sistema de gestión que garantice la "sostenibilidad del recurso" a largo plazo. Para ello, se está negociando un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para asegurar la continuidad de la atención a los pacientes, desde la fase aguda hasta su rehabilitación.

Responsabilidad institucional y humana

La creación de este servicio nace desde la "sensibilidad, la responsabilidad y el compromiso de la Diputación", en palabras de Conchi Cedillo. La presidenta ha destacado que la unidad abordará una realidad "dura y compleja" que irrumpe en la vida de quienes la sufren y sus familias. El objetivo es ofrecer un recurso "profundamente humano" para evitar que los afectados se vean obligados a buscar tratamiento fuera de la provincia.

"Es un recurso pionero capaz de dar respuesta a una necesidad real y creciente que nace desde la responsabilidad institucional, pero también desde la responsabilidad humana", ha señalado Cedillo, quien considera que la apertura de este recurso asistencial "marcará un antes y un después para cientos de familias toledanas".