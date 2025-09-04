La Ciudad del Cine de Toledo despega: Tragsa licita obras y suministros por 1,3 millones en el Parque de Polvorines

Parque de Polvorines de Toledo en el que se construirá la Ciudad del Cine, con vistas al Casco Histórico.

La Ciudad del Cine en Toledo ha dado un paso crucial con la publicación de los primeros contratos para su construcción. La empresa pública Tragsa, encargada de la ejecución, ha lanzado licitaciones por un valor de 1,3 millones de euros, lo que marca el inicio de la transformación del histórico Parque de Polvorines en un epicentro de producción audiovisual.

El proyecto, encomendado a Tragsa por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, busca la "adecuación medioambiental" y la "rehabilitación" del Parque de Polvorines como "destino turístico". Con estas primeras licitaciones, las obras pasan de forma oficial a la fase de planificación previa a la ejecución, lo que confirma un avance significativo para la iniciativa.

El hecho de que la Junta haya recurrido a esta empresa con participación pública no es casual. Fuentes del Gobierno regional consultadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM confirman que han tenido que hacerlo así para "garantizar el cumplimiento de los tiempos que marcan los fondos Next Generation". Un imperativo que indica que las obras tienen que concluirse antes de junio de 2026.

Los contratos, publicados en el Perfil del Contratante del Estado, detallan el destino de esta inversión inicial que sienta las bases de la infraestructura. El mayor desembolso, de 327.421,5 euros, es para la "ejecución de trasdosados y falsos techos" para las obras de adecuación.

Además, el suministro de materiales de construcción representa una parte importante del montante económico. Los contratos incluyen el suministro de hormigón (220.494 euros), acero (85.002), materiales de aislamiento (161.379,87), mortero y cemento (113.710), materiales prefabricados de hormigón (40.756), ferretería (30.452), láminas de impermeabilización (21.318) y materiales de construcción en general (46.392).

La zona donde se levantará el 'gran plató'. Javier Longobardo

Las licitaciones también contemplan elementos técnicos y de infraestructura esenciales, como el suministro de un centro de seccionamiento y uno de transformación eléctrica, con un coste de 120.066 euros, y el alquiler, montaje y desmontaje de andamios por 80.472 euros.

Este proyecto, impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha, se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation. El Gobierno regional ha decidido encargar el proyecto a Tragsa para garantizar el cumplimiento de los plazos, que obligan a que la iniciativa sea una realidad en junio de 2026, según informó en octubre de 2024 la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Javier Longobardo

Unos plazos que quedaron comprometidos debido al retraso que ocasionó el cambio de sede, inicialmente proyectada en Guadalajara y que finalmente recaló en Toledo.

La Ciudad del Cine contempla la creación de estudios de grabación, salas de producción, camerinos, talleres de decorados y otras infraestructuras para que la industria audiovisual encuentre en este espacio todo lo necesario para grandes rodajes de series y producciones de época.

El escenario elegido, el Parque de Polvorines, de titularidad municipal, se encuentra en la margen izquierdo del río Tajo, frente al campus universitario de la Fábrica de Armas. Un espacio abandonado que, en palabras del presidente Emiliano García-Page, albergará la "gran sede del cine español". Los primeros pasos ya se están dando.