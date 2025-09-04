Abre una nueva tienda en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo: ofrece perfume francés desde 12 euros

Adopt Parfums, la conocida marca francesa de perfumes, productos de cuidado corporal y maquillaje aterriza en Castilla-La Mancha con la apertura de una nueva tienda física en la planta cero del centro comercial Luz del Tajo en Toledo.

La firma fundada por Dominique Monlun en el año 1986 que busca hacer más accesible la alta perfumería consolida así su plan de expansión en España.

Adopt ofrece un catálogo de más de 150 referencias de fragancias de alta calidad creadas por maestros perfumistas franceses a precios realmente asequibles. Su frasco de 30 mililitros, donde los clientes pueden albergar diferentes aromas a un precio de 11,95 euros, se ha convertido en todo un superventas.

También ofrecen formatos más grandes como el de 100 ml por 24,95 euros. Todos sus perfumes se producen en sus talleres de Burdeos (Francia) y se confeccionan en la cuna mundial de las esencias, la localidad galesa de Grasse.

Más allá de los bálsamos, Adopt tiene a la venta una gama extensa de productos de belleza y maquillaje tales como bases, correctores, paletas de sombras y productos para labios y uñas.

Dentro de su línea para el cuidado de la piel, ofrecen rituales faciales y corporales a base de ingredientes de origen natural. Con esta nueva tienda en Luz del Tajo, pretenden introducir a los toledanos una nueva forma de entender y consumir la belleza y el lujo francés a unos precios competitivos.