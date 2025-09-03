Toledo da luz verde definitiva a la Zona de Bajas Emisiones con la incorporación de tres alegaciones

La Junta de Gobierno Local de Toledo ha aprobado de manera definitiva el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para el Casco Histórico tras el periodo de alegaciones, en el que se han incorporado cambios para atender a las peticiones de vecinos y negocios.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha explicado que de las 28 alegaciones presentadas (22 en plazo y seis fuera), se han aceptado tres. Los cambios más importantes son que se permitirá que los talleres que estén dentro de la ZBE puedan crear listas de vehículos autorizados para sus clientes. Es decir, se incluirán como excepción los vehículos que se dirijan a un taller dentro de la zona.

También se facilitará el acceso a las personas o los familiares que transporten a personas con tarjeta de movilidad reducida (PMR), aunque no vivan en Toledo.

Además, se ha aceptado una alegación para que los vehículos empadronados en la ciudad estén exentos de las restricciones "para evitar desigualdades futuras", indica el Ayuntamiento en nota de prensa.

El proyecto mantiene sus líneas esenciales: el perímetro del Casco Histórico, los plazos hasta 2030 y las moratorias. Según Alcalde, el objetivo es "proteger el patrimonio, mejorar la calidad del aire y garantizar la movilidad de los vecinos".

Las alegaciones que no se han aceptado es posible que se tengan en cuenta para la futura ordenanza de Movilidad y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo (PMUS), ha señalado el concejal.

Otros asuntos

Además, se ha adjudicado a la empresa Innovación y Desarrollo Local SL el contrato de 125.719 euros para desarrollar el Plan de Gobernanza y Participación y el Plan de Medición y Seguimiento. Ambos forman parte del proyecto para recuperar la ribera del Tajo y reducir el riesgo de inundaciones en la zona oeste de la ciudad.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, busca involucrar a la ciudadanía, instituciones y expertos a través de iniciativas como la creación de una Mesa de Patrimonio Verde y la organización de jornadas informativas para hablar sobre la historia, la biodiversidad y el paisaje del entorno del río. Además, se establecerán indicadores para evaluar los resultados del proyecto y asegurarse de que se cumplen los objetivos.

La Junta de Gobierno también ha declarado desierto el contrato para la limpieza y el mantenimiento de la Escuela Municipal de Música 'Diego Ortiz'. El presupuesto para este servicio era de 107.380 euros y tenía una duración prevista de 19 meses y medio.