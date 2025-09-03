Noelia de la Cruz, líder del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo.

Noelia de la Cruz, líder del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo.

Toledo

El PSOE afea que Velázquez viaje a China sin convocar el Debate del Estado de la Ciudad: "No quiere rendir cuentas"

El principal partido de la oposición inicia el curso político con críticas a las fiestas de agosto, las desigualdades entre barrios y la gestión "improvisada" del alcalde de Toledo.

Más información: Carlos Velázquez anuncia un viaje de negocios a China para reforzar el posicionamiento estratégico y turístico de Toledo

Isabel G. Villota
Publicada

El PSOE de Toledo inicia el curso político con una batería de propuestas y de críticas a la gestión del Gobierno de Carlos Velázquez. Su portavoz, Noelia de la Cruz, ha reclamado este miércoles al primer edil que convoque de forma "inmediata" el Debate sobre el Estado del Municipio, "una cita obligatoria que debería haberse celebrado en el primer semestre del año y que el alcalde ha omitido de forma deliberada", ha señalado.

La concejala ha criticado que "no quiere rendir cuentas" añadiendo que, desde el último pleno en julio, la actividad del regidor popular ha sido "nula". "Más allá de hacerse fotos en obras que dejamos proyectadas y financiadas desde el anterior gobierno socialista, no ha hecho nada nuevo. Ni ha atendido los problemas del día a día, ni ha presentado propuestas reales para mejorar la ciudad".

De la Cruz ha afeado el viaje a China iniciado por el alcalde estos días para promocionar la ciudad en un mercado emergente. "Tenemos un alcalde más viajero que gestor, más pendiente de planificar sus desplazamientos -como el actual viaje a China- que de atender los problemas reales de la ciudad", ha denunciado.

Noelia de la Cruz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo.

Ha indicado que la gestión del bipartito PP-Vox se sustenta en la herencia recibida como con las obras del Parque de la Vega, el entorno del Granadal, o la adecuación y remodelación de la senda ecológica del Tajo, todos ellos, según De la Cruz, "financiados y planificados por el anterior gobierno del PSOE".

Granadal y la senda del río

Se ha referido al proyecto de la zona del Granadal, otro proyecto que dejamos financiado y que también han modificado” ya que “nuestro planteamiento era establecer en las antiguas ruinas del convento una recepción de turistas u oficina de turismo junto a la creación de un mayor número de baños públicos, porque creemos que los que el alcalde ha planteado serán claramente insuficientes".
Simulación de las obras de la Ronda del Granadal.
Sobre la remodelación de la senda del río Tajo, financiada por el Gobierno de España, ha reivindicado que "lo iniciamos en diciembre de 2022 con el adecentamiento de la senda ecológica entre la clínica del Rosario, San Pedro el Verde y la Fábrica de Armas, y desde el Puente de San Martín hasta casi la zona del embarcadero".
José Vicente García-Toledano, concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo.
La portavoz socialista ha sido especialmente dura con la gestión de las fiestas de agosto, que ha calificado como “las peores de la historia de Toledo”, y ha echado en falta las explicaciones de los responsables públicos tras los altercados que tuvieron lugar en el recinto ferial.

De la Cruz también ha mostrado su preocupación por los criterios aplicados en la planificación de los fondos europeos con el objetivo de captar 20 millones de euros. "Lo que sabemos es que el alcalde está fomentando barrios de primera y de segunda, olvidándose de zonas como Palomarejos”.