El PSOE afea que Velázquez viaje a China sin convocar el Debate del Estado de la Ciudad: "No quiere rendir cuentas"

Noelia de la Cruz, líder del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo.

El PSOE de Toledo inicia el curso político con una batería de propuestas y de críticas a la gestión del Gobierno de Carlos Velázquez. Su portavoz, Noelia de la Cruz, ha reclamado este miércoles al primer edil que convoque de forma "inmediata" el Debate sobre el Estado del Municipio, "una cita obligatoria que debería haberse celebrado en el primer semestre del año y que el alcalde ha omitido de forma deliberada", ha señalado.

La concejala ha criticado que "no quiere rendir cuentas" añadiendo que, desde el último pleno en julio, la actividad del regidor popular ha sido "nula". "Más allá de hacerse fotos en obras que dejamos proyectadas y financiadas desde el anterior gobierno socialista, no ha hecho nada nuevo. Ni ha atendido los problemas del día a día, ni ha presentado propuestas reales para mejorar la ciudad".

De la Cruz ha afeado el viaje a China iniciado por el alcalde estos días para promocionar la ciudad en un mercado emergente. "Tenemos un alcalde más viajero que gestor, más pendiente de planificar sus desplazamientos -como el actual viaje a China- que de atender los problemas reales de la ciudad", ha denunciado.

Ha indicado que la gestión del bipartito PP-Vox se sustenta en la herencia recibida como con las obras del Parque de la Vega, el entorno del Granadal, o la adecuación y remodelación de la senda ecológica del Tajo, todos ellos, según De la Cruz, "financiados y planificados por el anterior gobierno del PSOE".

Granadal y la senda del río

Se ha referido al proyecto de la zona del Granadal, “ otro proyecto que dejamos financiado y que también han modificado” ya que “nuestro planteamiento era establecer en las antiguas ruinas del convento una recepción de turistas u oficina de turismo junto a la creación de un mayor número de baños públicos, porque creemos que los que el alcalde ha planteado serán claramente insuficientes".

Sobre la remodelación de la senda del río Tajo, financiada por el G obierno de España, ha reivindicado que "lo iniciamos en diciembre de 2022 con el adecentamiento de la senda ecológica entre la clínica del Rosario, San Pedro el Verde y la Fábrica de Armas, y desde el Puente de San Martín hasta casi la zona del embarcadero".