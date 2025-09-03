Fuensalida presenta sus Ferias y Fiestas 2025, diez días con música, tradición y actividades para todos

El Ayuntamiento de Fuensalida ha dado a conocer el programa oficial de las Ferias y Fiestas 2025, que se celebrarán del 12 al 21 de septiembre y que reunirán a vecinos y visitantes en torno a una completa agenda de deporte, música, tradición, cultura y actos religiosos.

La presentación estuvo a cargo de los concejales de Festejos y Juventud, Laura Álvarez y Borja Sánchez-Heredero, quienes destacaron la apuesta por unas celebraciones que combinan lo mejor de la tradición con nuevas propuestas pensadas para todas las edades.

El arranque de las fiestas tendrá lugar el viernes 12 de septiembre con la vigésimo primera edición de la Barbacoa Juvenil, una cita ya consolidada entre los jóvenes del municipio y que servirá como anticipo a un fin de semana cargado de emociones.

El sábado 13, tras el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos y el Chupinazo de los Kintos 2025, la localidad vivirá el desfile inaugural de Ferias y Fiestas con la participación de bandas y agrupaciones locales.

Más programación

La jornada culminará con el Pregón, que este año correrá a cargo del controlador aéreo José Jaime Álvarez Torrijos, seguido de la coronación de las Reinas Juveniles y un gran espectáculo de fuegos artificiales que dará paso a la música en la Plaza del Conde y en la Zona Joven.

La programación de las Ferias y Fiestas 2025 ofrece un amplio abanico de propuestas que abarcan desde los actos religiosos, con la celebración el domingo 14 del Día del Santísimo Cristo del Olvido y el domingo 21 de la festividad de la Virgen de la Soledad.

Habrá actividades dirigidas a los jóvenes, que podrán disfrutar de macrofiestas en la Zona Joven con Los 40 Sessions, Lo Perrero o FuensaTech, además de la esperada Barbacoa Juvenil que abrirá las celebraciones.

Música como motor

La música tendrá un papel protagonista durante todas las noches en la Plaza del Conde con orquestas de primer nivel como Vulkano, La Tribu, La Brújula, Diamante, Miami, Playlist o Vermut Mamut, a lo que se sumará una programación matinal reforzada con actuaciones de grupos como The Gafapasta, Los Bomberay, Darwin o Ismael Dorado, garantizando así un ambiente festivo durante todo el día.

No faltarán tampoco los eventos populares más esperados, entre ellos la Paella Popular del sábado 20 de septiembre, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación de Alzheimer “Nueva Vida” y a la Hermandad Sacramental Nuestro Padre Jesús de la Bondad, así como las cañas y tapas ofrecidas por el Ayuntamiento.

Público infantil

El público infantil tendrá su espacio con la tarde de castillos hinchables, el espectáculo de magia de Rubén del Toro o la actuación de Zascanduri, mientras que los mayores podrán disfrutar de artistas como Luis Muñoz, Jesús Espinosa o Luis Brass.

La tradición estará también muy presente con los concursos de chito y petanca, la suelta de vaquillas, el concurso de carrozas, las ofrendas florales y la esperada quema de fuegos artificiales que iluminará la Avenida de España el sábado 20.

Tradición y modernidad

Los concejales Laura Álvarez y Borja Sánchez-Heredero han subrayado que el programa de este año "aúna tradición y modernidad, con la intención de que todos los fuensalidanos encuentren su espacio en unas fiestas pensadas para disfrutar las 24 horas".

Con esta variada y compleja programación, el Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en unas jornadas que convertirán a Fuensalida en un gran punto de encuentro de cultura, devoción y diversión durante dos semanas.