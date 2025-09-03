Denuncian la "insostenible situación" de Correos en Torrijos: "Solo hay tres carteros para 14.000 habitantes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "insostenible situación" de la oficina de Correos de Torrijos (Toledo), con solo tres carteros para una población de más de 14.000 habitantes.

"Afrontan una carga de trabajo totalmente desproporcionada. La oficina cuenta solo con dos carteros en turno de mañana y uno en turno de tarde para hacer frente al reparto de las 26 localidades cercanas a Torrijos", ha denunciado el sindicato.

La situación afecta al servicio a la ciudadanía, con "centenares de notificaciones pendientes de entrega, entre ellas las críticas, además de correos ordinarios y paquetes".

"Aunque se ha alertado de la situación a la dirección provincial de Correos, no se ha reforzado el personal. No han cubierto bajas, vacantes y vacaciones en una plantilla que debería estar compuesta en Torrijos por siete trabajadores", ha lamentado.

Problemas en otros lugares

Por otro lado, CSIF también ha asegurado que la falta de empleados está azotando a otros puntos de la provincia como Toledo capital, Talavera de la Reina, Seseña, Illescas o la comarca de La Sagra.

"La pasividad de Correos no solo afecta a aquellos núcleos de población más grandes, sino también a puntos rurales donde la presencia del servicio público postal es indispensable para vertebrar el territorio", ha sentenciado.