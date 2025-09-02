La 'Noche al fresco' de San Lucas, en Toledo, ofrece este sábado un mercado gastroartesano y la tapa del verano

'La Noche al Fresco' del jardín de San Lucas, en el Casco Histórico de Toledo, vuelve este sábado con un mercado convertido en un punto de encuentro con el patrimonio, la artesanía y la gastronomía, donde conocer en directo técnicas de trabajo artesanal que pasan de generación a generación hasta nuestros días.

Este sábado, 6 de septiembre, se celebra el último mercado del verano en este lugar emblemático de la capital regional y contará con productores y empresas de la provincia que, además de poner a la venta sus productos, harán demostraciones en vivo de técnicas de elaboración artesanal y de cocina con la preparación de la 'Tapa San Lucas' o las almendras garrapiñadas.

En esta ocasión, se presenta como 'invitado especial' al Mantón de Manila. El evento contará con la colaboración de mujeres de la Asociación Cultural Pueblo Bargueño, que acudirán vestidas con esta prenda que representa en sus bordados el valor del patrimonio y la elegancia.

Imagen de archivo del mercado.

El gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto, ha hecho un balance muy positivo de la participación de los tres mercados realizados durante estos meses de verano, que han contado “con mucha participación tanto de artesanos y empresarios de la provincia de Toledo, como de público asistente".

La cita tiene un horario de 20:00 a 24:00 horas y está estructurada en dos zonas: una de artesanía y otra de alimentación. Los participantes ofrecerán joyas y accesorios, collares, fundas bordadas, alfarería, cerámica, mantones, pañoletas, alfombras de esparto o abanicos pintados. En el ámbito gastronómico habrá garrapiñadas, con elaboración en directo, vinos, quesos, patés, chorizo, rosquillas o bollos, etcétera.

Además, el cocinero toledano Héctor Sánchez elaborará y venderá una tapa fría consistente en un taco verde de trucha escabechada que se podrá degustar con una buena cerveza artesana Speranto.