Quirónsalud Toledo ofrece revisión dental y fluorización gratis para niños con motivo de la vuelta al cole

Con la llegada de septiembre y el regreso a las aulas, el Centro Médico Quirónsalud Toledo ha puesto en marcha la campaña "¡Vuelta al cole y dientes sanos!, una iniciativa de prevención y promoción de la salud bucal infantil.

Durante este mes de septiembre, la Unidad Dental del centro ofrece una revisión gratuita acompañada de fluorización pediátrica, con el objetivo de cuidar la salud de los más pequeños tras las vacaciones de verano.

El equipo de odontología recuerda que los meses estivales suelen traer consigo una cierta relajación de los hábitos de higiene oral, a lo que se suma un mayor consumo de helados, refrescos, dulces y otros productos que pueden favorecer la aparición de caries.

"Es el momento perfecto para visitar al dentista y realizar una revisión tras esos meses en los que siempre bajamos la guardia respecto a la higiene oral", explica la odontóloga Raquel Menacho García, quien anima a las familias a aprovechar esta campaña gratuita.

Detalles del servicio

La revisión incluye también la aplicación de flúor. "Hemos querido incorporar la fluorización porque es un método muy eficaz en la prevención de la caries, que sigue siendo uno de los problemas dentales más comunes en la infancia", señala la higienista dental Eva Tavira Mora.

Además, durante la cita se ofrecerán consejos prácticos y se enseñarán técnicas de cepillado adaptadas a los más pequeños, con el fin de que inicien el curso escolar con rutinas saludables y eficaces.

Una persona se somete a una revisión en el dentista.

"La idea es que no solo salgan con la boca revisada, sino con herramientas para mantenerla sana a lo largo del año", añade Tavira.

Prevención anual

Con esta campaña, Quirónsalud Toledo refuerza su compromiso con la prevención en salud y pone a disposición de las familias un recurso gratuito que combina revisión profesional, educación en higiene oral y un tratamiento preventivo muy útil para los niños.

Las revisiones pueden solicitarse durante todo el mes de septiembre en la Unidad Dental del Centro Médico Quirónsalud Toledo, hasta completar la disponibilidad de citas.