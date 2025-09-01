Carlos Velázquez anuncia un viaje de negocios a China para reforzar el posicionamiento estratégico y turístico de Toledo

Toledo inicia el nuevo curso político con una mirada al panorama internacional. El alcalde, Carlos Velázquez, ha anunciado esta mañana en RNE Toledo el inicio de una misión comercial oficial a China, un viaje que busca reforzar la posición estratégica de la ciudad y atraer turismo de alta calidad proveniente del gigante asiático.

La delegación, que busca conseguir sinergias entre las administraciones y el sector privado, estará liderada por el propio regidor y contará con el acompañamiento de Javier de Antonio, presidente de los empresarios de Toledo, y Tomás Palencia, presidente de los hosteleros toledanos.

Además, la Diputación Provincial también formará parte del viaje, un factor clave dado que “es necesario conseguir sinergias entre administraciones porque hay una mentalidad provincial importante en China”, ha señalado Velázquez. La comitiva tiene previsto reunirse con varios presidentes de provincias chinas relevantes.

El viaje se enmarca en la estrategia del equipo de Gobierno para potenciar un turismo de calidad, que genere un mayor impacto económico en la ciudad. Según datos de Turespaña, ha indicado el alcalde, China es un "mercado emergente de alto poder adquisitivo, y los comerciantes de Toledo ya han empezado a notar la llegada de turistas chinos considerados de alto impacto".

La futura ordenanza turística, cuya aprobación definitiva se espera en el Pleno de septiembre, quiere ser un reflejo de este mismo concepto, ya que busca ordenar el flujo de visitantes en puntos sensibles como Hombre de Palo o la plaza del Ayuntamiento, y así mejorar la convivencia vecinal en el Casco Histórico, han recalcado siempre desde el Ejecutivo local.

Tercer carril, Azucaica...

Durante la entrevista en RNE Toledo, Velázquez también ha repasado algunos de los principales retos de la ciudad en materia de infraestructuras y movilidad, destacando la urgente necesidad de que el Gobierno de España impulse el tercer carril en el Polígono.

También ha abordado asuntos de competencia propia como la conexión del Polígono con el barrio de Azucaica y la próxima licitación de las obras de canalización del arroyo de este barrio, un proyecto clave para mitigar los riesgos de inundaciones.