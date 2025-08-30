El Ayuntamiento de Toledo cierra el grifo a las licencias de pisos turísticos en el eje Zocodover-Catedral

Imagen de archivo de la calle Comercio, conexión entre la plaza de Zocodover y la Catedral.

Toledo ha tomado una medida decisiva para frenar la presión turística en su Casco Histórico. El icónico eje que une la plaza de Zocodover con la Catedral, la zona más transitada y masificada de la ciudad, ya no concederá licencias para nuevos apartamentos turísticos.

Así lo ha confirmado el concejal de Turismo y Vivienda, José Manuel Velasco, en una entrevista con EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que se publicará este domingo. Velasco ha señalado que la "zona cero" del Casco ha alcanzado el cupo establecido en la nueva ordenanza reguladora.

"Determinamos que en el área Zocodover-Catedral sólo puede haber 200 licencias de uso terciario, y ya hemos dado 200", ha recalcado el concejal.

Límite: el 12 %

La nueva ordenanza establece que solo el 12 % del parque de vivienda de cada área censal del centro puede dedicarse a negocios extrahoteleros. A partir de este porcentaje, la zona se considera saturada y no se autorizará la apertura de nuevas viviendas de este tipo, lo que ya ha ocurrido.

Según el consistorio, la "normativa que hemos aprobado es que antes las licencias de cambio de uso eran automáticas y ahora no las damos si rebasan un porcentaje determinado", ha enfatizado Velasco.

_37A3906 Javier Longobardo

El Ayuntamiento aclara que su competencia se limita a conceder o denegar los cambios de uso de los inmuebles. La autorización final y el registro de la vivienda como extrahotelera recaen en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La nueva normativa, por tanto, permite al gobierno local controlar la entrada de estos negocios al tener la potestad de frenar la primera fase del proceso.

José Manuel Velasco, concejal de Turismo y Vivienda en Toledo. Javier Longobardo

En todos los barrios

El concejal ha defendido que la regulación es la única vía para gestionar un fenómeno que ya es una realidad en muchas ciudades. "Es una realidad contra la que no se puede luchar, porque ya ha venido", apunta Velasco sobre los pisos vacacionales. En cualquier caso, ha recalcado: "no puedes permitir que todas las viviendas de la ciudad se conviertan en viviendas de uso turístico", defendiendo la necesidad de proteger el mercado para los residentes.

Velasco también ha destacado que la reciente normativa ha acertado al regular la proliferación de alojamientos turísticos en todos los barrios, no únicamente en la zona antigua. "Si freno las licencias solo en el Casco, cuando se sature, empezará a pasar en la avenida de la Reconquista o en Santa Bárbara. El límite tiene que ser para todas las partes de la ciudad", concluye.