Desmantelada una "narcovivienda" en Talavera de la Reina que ejercía como punto de distribución de la ciudad

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de drogas en Talavera de la Reina (Toledo), en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó en julio tras la colaboración ciudadana, que alertó a los agentes de la actividad ilícita que se desarrollaba en una vivienda de la localidad.

Los vecinos habían denunciado la continua entrada y salida de personas, además de las molestias, suciedad y destrozos que provocaban en el portal.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores confirmaron que en el domicilio se llevaba a cabo la distribución y venta de sustancias estupefacientes.

Intercepción

Finalmente, se practicó un registro en el inmueble, donde se intervinieron 30 gramos de cocaína, dos básculas de precisión, 1.905 euros en efectivo, un puño americano, dos teléfonos móviles y diversos utensilios para la manipulación de la droga.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desactivada una "narcovivienda" que operaba como punto de distribución de cocaína en la ciudad. Las diligencias continúan abiertas y los detenidos han sido puestos a disposición judicial.