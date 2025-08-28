Toledo será la capital de la coctelería gracias al campeonato regional del próximo lunes en San Marcos

Un evento novedoso y vinculado a los nuevos gustos y experiencias. El Campeonato Regional de Coctelería de Castilla-La Mancha 2025 tendrá lugar en la ciudad de Toledo el próximo lunes, 1 de septiembre, en el Centro Cultural de San Marcos.

Contará con actividades como exámenes técnicos y catas a ciegas de destilados, ponencias gastronómicas, campeonatos regionales de tiraje de cerveza y coctelería en distintas modalidades, así como experiencias sensoriales con figuras como Oscar Lafuente, Santi Ortiz, Santiago Escribano y Jesús Quirós, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El presidente de la Asociación de Bartenders de Castilla-La Mancha, Santiago Escribano, ha invitado a los toledanos a "disfrutar de este campeonato. Estará abierto a todo tipo de público, además de al sector profesional, y se podrán degustar diversos productos".

Presentación de la iniciativa con el apoyo del concejal de Promoción Económica de Toledo.

Estará Santiago Checa

El evento contará con "representantes de todas las provincias", tal y como ha afirmado Santiago Escribano. Entre estos participará el toledano Santiago Checa, que es el coctelero más premiado de Toledo y Campeón Nacional y Campeón Panamericano de esta disciplina.

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Juan Marín, ha destacado que Toledo abrirá sus puertas "a un público distinto, aficionado a la bebida elegante".

Así, ha asegurado que "el mundo de la coctelería es amplio y diverso, además de desconocido para el gran público, y este campeonato será una manera de aprender". Y se ha mostrado muy agradecido por elegir Toledo como "epicentro del mundo de la coctelería".