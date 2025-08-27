Toledo no subirá impuestos y apuesta por la contención del gasto para el presupuesto 2026

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo no modificará las ordenanzas fiscales en el próximo ejercicio. "No habrá subidas de impuestos ni de tasas municipales" en el presupuesto de 2026. Así lo ha confirmado el portavoz y concejal de Hacienda, Juan José Alcalde.

Esta decisión forma parte de una estrategia de "contención del gasto público" que busca proteger la economía de los ciudadanos sin comprometer los servicios municipales, ha indicado el edil.

Según el popular, en 2025 se aplicaron subidas tributarias "obligadas", pero también se introdujeron "bajadas" impulsadas por el propio Ejecutivo municipal.

Ahora, el objetivo es mantener una fiscalidad estable, en un contexto económico "marcado por el incremento de costes" que también sufre la administración local, ha señalado Alcalde.

El portavoz ha destacado que el Ayuntamiento cuenta con nuevas fuentes de financiación, como la tasa aplicada a los autobuses turísticos de touroperadores, que ha generado ya 1,2 millones de euros de ingresos este año. Una recaudación que permitirá amortiguar el incremento de los costes sin necesidad de repercutirlos sobre los ciudadanos, ha indicado.

Asimismo, ha señalado los ingresos obtenidos a través de la zona magenta de aparcamiento en Safont, donde los empadronados en Toledo pueden aparcar gratuitamente, pero los no residentes pagan 0,40 euros por hora.

En septiembre

El Ayuntamiento iniciará en septiembre la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio, con la premisa de aprobarlos antes del 1 de enero y lograr unas cuentas equilibradas que permitan "garantizar la calidad de los servicios públicos" y avanzar en inversiones clave.

Debate sobre el Estado del Municipio

Todas estas líneas de trabajo serán abordadas en el próximo Debate sobre el Estado del Municipio, que se celebrará en "próximas fechas", ha indicado sin concretar. En este foro, el equipo de Gobierno detallará la situación económica, los retos de futuro y los principales proyectos estratégicos para Toledo.