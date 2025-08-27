Así son los nuevos aseos autolimpiables que llegan a las calles de Talavera de la Reina: conoce dónde estarán

David Moreno junto a uno de los nuevos aseos autolimpiables de Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina dispondrá de cinco nuevos aseos autolimpiables en distintos puntos de la ciudad. Así lo ha anunciado el primer teniente de alcalde y concejal de Medioambiente, Parques, Jardines y Hábitat Urbano, David Moreno, quien ha explicado que se trata de los primeros baños públicos de estas características en la ciudad.

Moreno ha señalado que "estos cinco nuevos aseos serán autolimpiables, de utilización mixta y accesible para personas discapacitadas", destacando que "vienen a dar respuesta a las demandas de vecinos, turistas y representantes del gremio de hostelería".

Los aseos se ubican en el paseo cercano al parque infantil de la entrada junto al Paseo Gregorio de los Ríos, en el parque del Cordel de Merinas, junto al centro comercial Los Alfares, en el entorno de la glorieta de los Leones en la avenida Real Fábrica de Sedas, en el parque Joaquín Benito de Lucas en Ronda del Cañillo y en el parque de Francisco Aguirre, en las inmediaciones de la piscina de La Piedad.

Autolimpieza

Según ha detallado el concejal, "su limpieza interna se realizará mediante un sistema automatizado de lavado y secado del suelo activado después de cada utilización". Cada cabina cuenta con un sistema automático que permite la limpieza del asiento, inodoro y suelo, así como un radio de giro mínimo de 1,80 metros para garantizar la accesibilidad.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y está financiado con fondos europeos a través del programa Next Generation, con un presupuesto de 250.000 euros.

Moreno ha subrayado que se trata de "una forma de atender las necesidades de servicios en la vía pública, garantizando su correcta conservación y mantenimiento, sus adecuadas condiciones para un uso exigente y su acceso y uso por todas las personas, con independencia de sus capacidades físicas, funcionales o intelectuales".

"Esperamos que estos aseos autolimpiables presten un buen servicio a sus usuarios, y se valore y respete este elemento a disposición de todas las personas", ha incidido.