Fuensalida (Toledo) destinará 200.000 euros a la mejora de sus instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) llevará a cabo la instalación de una grada auxiliar en el nuevo Campo de Fútbol 7, con el objetivo de mejorar la comodidad y la accesibilidad de familias, jugadores y aficionados que acuden cada semana al ‘Alejandro González’.

Igualmente, se realizará la renovación integral de una pista de tenis y del antiguo frontenis, una mejora muy esperada que permitirá modernizar estas instalaciones deportivas, que actualmente se encuentran en desuso.

El alcalde, José Jaime Alonso, y el concejal de Deportes, Jorge Sánchez-Infante, han visitado las instalaciones en las que se van a desarrollar las obras.

Estas actuaciones suponen una inversión conjunta cercana a los 200.000 euros y se suman a las mejoras llevadas a cabo durante los últimos meses en diversas infraestructuras deportivas del municipio.

Con este nuevo impulso, "el Ayuntamiento reafirma su firme compromiso con el deporte local, apostando por instalaciones modernas, accesibles y de calidad, que fomenten la actividad física, la convivencia y el bienestar de los usuarios".