El Ayuntamiento de Toledo licita la segunda fase del centro de mayores de Buenavista por un millón de euros

Parcela donde se levantará el centro de mayores de Buenavista.

El Ayuntamiento de Toledo ha sacado a licitación la segunda fase del futuro centro de mayores de Buenavista, con un presupuesto de un millón de euros .

La intención municipal es adjudicar las obras el próximo mes de octubre y comenzar los trabajos de inmediato, con un plazo de ejecución estimado de ocho meses.

El nuevo recurso contará con 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, aunque el proyecto contempla la posibilidad de ampliarlo con una segunda en el futuro.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, el diseño se ha redactado con la colaboración de los vecinos y "nada tiene que ver con el que el PSOE dejó en un cajón".

Esta segunda fase arranca tras concluir la primera, que ha consistido en la construcción del muro de contención y ha supuesto una inversión de 300.000 euros.

El recurso social ofrecerá servicios específicos para personas mayores, como biblioteca, podología, peluquería y otras prestaciones, además de una cafetería y una sala cultural con doble acceso: uno desde la propia cafetería y otro hacia la plaza de España.