La Junta pide explicaciones a la CHT sobre los motivos de las repentinas bajadas de caudal del Tajo en Toledo

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha confirmado que se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo explicaciones sobre las causas de las bajadas del caudal del río a su paso por Toledo este verano.

Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Gómez ha afirmado que "oficialmente no se ha recibido ninguna información".

"Hemos pedido un informe justificativo de las causas de esta situación mediante la Agencia del Agua. Todavía no lo hemos recibido, pero sabemos que están investigando los motivos", ha afirmado.

Caídas de caudal

El río Tajo está siendo protagonista este verano de súbitas bajadas de caudal a su paso por la ciudad de Toledo. La última y más grave ocurrió el pasado sábado 16 de agosto, cuando la estación de aforo Casa del Diamantista registró un mínimo de 10,23 metros cúbicos por segundo (m3/s).

Un dato todavía más preocupante teniendo en cuenta que el caudal ecológico marcado es de 13 m3/s. Lo más llamativo es que en las horas posteriores se produjo un aumento excepcional, alcanzando un máximo de 37,33 m3/s.

Tal y como ha ido informando EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, los descensos de caudal también se registraron los días 8 y 23 de julio, con 13,09 y 13,8 m3/s, respectivamente.

Los expertos apuntan a las hidroeléctricas

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss se ha pronunciado en diversas ocasiones, relacionando los descensos de caudal con la actividad de dos subestaciones situadas antes del término municipal de Toledo.

El pasado 24 de julio, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) anunció que había requerido los datos de funcionamiento de los concesionarios hidroeléctricos ubicados antes de la estación de la Casa de la Diamantista.