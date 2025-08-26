Buscan inversores para un megaproyecto hotelero en la zona de la Bastida, en Toledo: 200 habitaciones, spa...

Imagen que muestra cómo será el proyecto arquitectónico antes de su construcción.

Un ambicioso megaproyecto hotelero en La Bastida, en el entorno natural de los Cigarrales de Toledo, busca inversores para levantar un complejo de más de 200 habitaciones con spa, restaurante, zonas de eventos y un aparcamiento.

La operación está valorada en 25 millones de euros y, tras años en proceso, ha comenzado a despertar interés en el sector turístico y empresarial, con negociaciones en curso que podrían materializarse en otoño, indican a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM los promotores de la iniciativa.

El proyecto, denominado Mirador de la Bastida Gran Hotel & Spa, cuenta incluso con página web promocional (https://hotelmiradordelabastida.com/).

Visualización en 3D que permite apreciar el diseño del edificio.

Recreación de una de las habitaciones del complejo.

Más de 8.000 metros construidos

Ocupará una parcela de 15.060 metros cuadrados en uno de los enclaves más privilegiados de Toledo, a escasos dos kilómetros del Casco Histórico y a seis kilómetros del parque temático Puy du Fou.

Según los anuncios publicados en portales inmobiliarios como Idealista, Trovimap o Triumph Real Estate, el planeamiento urbanístico "aprobado" permite una edificabilidad máxima de 8.015 metros cuadrados "con una altura de dos plantas y siete metros de altura geométrica, garantizando una integración armónica con el entorno".

Los promotores estiman una inversión total de 25 millones de euros para la adquisición del suelo, la edificación y el equipamiento integral. De acuerdo con las estimaciones reflejadas en los anuncios, el valor del hotel una vez en funcionamiento podría superar los 35 millones de euros, con un beneficio anual esperado de tres millones solo en explotación hotelera, sin contar los ingresos por restauración y eventos.

Anuncio publicado en Idealista.

El terreno se oferta actualmente en diferentes plataformas inmobiliarias, con referencias específicas a su uso hotelero y la viabilidad urbanística del proyecto, lo que refuerza el interés para potenciales operaciones, indican los promotores.

Se trata de una iniciativa que ha intentado fructificar en los últimos años, pero que finalmente no ha salido adelante "por distintos factores", señalan sus promotores, quienes ahora reconocen "avances" traducidos en "conversaciones avanzadas con grupos hoteleros potentes del país" para poder despegar.