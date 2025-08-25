Unos turistas se quejan del "olor nauseabundo" de un pueblo de Toledo: "No invita a abrir las ventanas de las casas"

Los problemas derivados de los vertidos ilegales en la depuradora municipal de Camuñas (Toledo), que desde hace semanas provocan intensos malos olores en la localidad, han generado un nuevo punto de tensión social y política.

A las denuncias vecinales se suman ahora las quejas unos turistas que aseguran haber sufrido una visita "no recomendable" por el hedor que invade las calles del municipio.

"Somos unos turistas que hemos pasado el fin de semana en su pueblo y es absolutamente insoportable el olor nauseabundo que se desprende cada día y cada noche sobre sus casas y calles", señala un comentario difundido públicamente en redes sociales y que refleja la preocupación creciente por la situación.

Este testimonio donde se indica que es "imposible recomendar visitar" el municipio ha sido recogido y utilizado por el grupo municipal AQUI AHORA Camuñas, que ha criticado con dureza la gestión del Ayuntamiento.

Poca implicación

"Desde el Consistorio aluden a sabotaje y colaboración ciudadana, pero lo primero que debe hacerse es acometer el problema erradicando los terribles malos olores que se están produciendo", señala la formación en redes sociales haciendo referencia a que esta situación puede derivar en otros problemas de salud.

La formación política pide al equipo de gobierno que, si no dispone de medios suficientes, solicite apoyo de la Diputación de Toledo o de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administraciones que cuentan con técnicos especializados.

Medidas urgentes

Asimismo, reclaman la convocatoria de un pleno extraordinario en el que todas las fuerzas políticas acuerden medidas urgentes y necesarias para hacer frente a lo que ya consideran una "emergencia medioambiental y de salud pública".

Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene que la situación está relacionada con vertidos ilegales y posibles sabotajes, y ha pedido la colaboración ciudadadana para identificar a los responsables.

Sin embargo, la presión por los malos olores continúa afectando tanto a los vecinos como a quienes visitan la localidad, poniendo en riesgo la imagen turística de Camuñas.