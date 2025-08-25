Muere el académico toledano Antonio Casado a los 57 años: "Estamos consternados"

Un mazazo inesperado para el mundo de la cultura toledana. El historiador, bibliotecario y académico Antonio Casado Poyales ha fallecido a los 57 años tras sufrir un infarto.

Nacido en Toledo en 1968, Casado Poyales había sido elegido en mayo de 2023 miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), y recientemente designado secretario general de la institución, cargo que tenía previsto asumir tras el verano.

El director de la Academia, Eduardo Sánchez-Butragueño, ha lamentado profundamente su pérdida en declaraciones a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM: “Estamos consternados. Tenemos que asimilarlo porque ha sido repentino, un golpe”.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Historia del Arte, Casado también era especialista universitario en Archivística por la Facultad de Humanidades de Toledo.

Desarrolló una intensa labor profesional y académica. Fue responsable de la Biblioteca Universitaria del Campus de la Fábrica de Armas de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha) e investigador adscrito a la Facultad de Educación.

Además, fue presidente y secretario regional de ANABAD Castilla-La Mancha (Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas), miembro numerario de la Cofradía Internacional de Investigadores, de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, e integrante de la asociación cultural Urbs Regia, entre otras entidades.

Figura clave y muy querida

El exconcejal socialista Juanjo Pérez del Pino, compañero durante años de Casado en la UCLM, ha expresado su pesar en declaraciones a este medio: “Estuve hablando con él el domingo por la mañana sobre diversos temas de Toledo. Son esas noticias que no esperas. Era joven, no le tocaba”. “Acompañaremos a su mujer, Maite, en estos duros momentos”, ha añadido.

Con su fallecimiento, Toledo pierde a una figura clave en la investigación, la preservación patrimonial y la divulgación histórica y muy querida y respetada en la ciudad.